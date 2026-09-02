Bir zamanlar taraftarın sevgilisiydi! Galatasaray'da beklenen ayrılık

Galatasaray'da Victor Nelsson dönemi sona eriyor. 2021 yılında sarı-kırmızılı takıma katılan Danimarkalı savunmacının ayrılığı kesinleşti. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Nelsson'un yeni adresi, futbolculuk kariyerinde çok özel bir yere sahip olan FC Nordsjaelland olacak.

YUVAYA GERİ DÖNÜYOR

Victor Nelsson, profesyonel kariyerine başladığı FC Nordsjaelland'a yıllar sonra geri dönmeye hazırlanıyor. Danimarkalı stoperin bugün saat 07.30'da Danimarka'ya gideceği ve yeni takımı için sağlık kontrollerinden geçeceği belirtildi. Kontrollerin ardından transfer işlemlerinin tamamlanması bekleniyor.

GALATASARAY'DA 2021'DEN BU YANA FORMA GİYİYOR

Galatasaray, Victor Nelsson'u 2021 yılında kadrosuna katmıştı. Danimarkalı savunmacı sarı-kırmızılı formayla 100'ün üzerinde karşılaşmada görev yaptı. Nelsson, Galatasaray kariyerinde 2 Süper Lig şampiyonluğu ve 1 Türkiye Süper Kupası sevinci yaşadı.

KARİYERİNE BAŞLADIĞI KULÜBE DÖNÜYOR

Galatasaray macerasını noktalayan Nelsson, FC Nordsjaelland'a transferinin tamamlanmasıyla birlikte profesyonel kariyerine başladığı kulübe geri dönmüş olacak. Sağlık kontrollerinin ardından transferin resmiyet kazanması bekleniyor.