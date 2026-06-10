Bitlis'te 3. Lig yolunda büyük adım - Son Dakika
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Bitlis'te 3. Lig yolunda büyük adım

Bitlis\'te 3. Lig yolunda büyük adım
10.06.2026 20:48  Güncelleme: 20:55
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Bölgesel Amatör Lig Play-Off finalinde Bitlis Spor 1916, sahasında Hakkari Zap Spor'u uzatma dakikalarında bulduğu gollerle 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Rakibi Çarşambaspor ile 14 Haziran'da İstanbul'da karşılaşacak.

Bölgesel Amatör Lig 1. Grup Play-Off finalinde mücadele eden Bitlis Spor 1916, sahasında ağırladığı Hakkari Zap Sporu uzatma dakikalarında bulduğu gollerle mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Bitlis'teki Bitlis Eren Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın normal süresinde iki takım da gol bulamayınca mücadele 0-0 eşitlikle uzatmalara taşındı. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada ev sahibi ekip, uzatmaların son bölümünde üstünlüğü ele geçirdi.

Bitlis Spor 1916, maçın 118. dakikasında kaptan Yusuf Bayram'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Bu golün ardından baskısını sürdüren sarı-siyahlılar, 120. dakikada kazandığı penaltıyı Ümit Koz ile gole çevirerek skoru 2-0'a taşıdı ve sahadan galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte stadyumu dolduran taraftarlar sahaya inerek futbolcularla birlikte şampiyonluk sevincini yaşadı. Halayların çekildiği kutlamalar renkli görüntülere sahne olurken, güvenlik güçleri de maç sonrasında geniş önlem aldı. Öte yandan konuk takım taraftarlarının bazı stadyum koltuklarını sökerek sahaya attığı öğrenildi.

Elde edilen galibiyetle Türkiye 3. Lig yolunda önemli bir engeli aşan Bitlis temsilcisi, gözünü şimdi büyük finale çevirdi. Bitlis Spor 1916, 14 Haziran 2026 Pazar günü İstanbul'daki İBB GOP Halit Kıvanç Şehir Stadyumu'nda Çarşambaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-siyahlılar bu mücadeleyi de kazanması halinde uzun yıllar sonra yeniden profesyonel liglere yükselme başarısı gösterecek.

Karşılaşmayı Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Jandarma Komutanı Barış Soyal, Hakkari Emniyet Müdürü Atilla Ayata, Bitlis Emniyet Müdürü Koray Şensoy, kurum amirleri ve çok sayıda futbolsever takip etti.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan takım kaptanı Yusuf Bayram, "Şampiyonluk yolunda önümüzde tek bir maç kaldı. O maçı da kazanarak bu başarıyı Bitlis halkına armağan etmek istiyoruz. Bize destek veren herkese ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bitlis'te final heyecanı şimdiden doruğa ulaşırken, taraftarlar takımlarının tarihi bir başarıya imza atarak 3. Lig'e yükselmesini umutla bekliyor. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bitlis'te 3. Lig yolunda büyük adım - Son Dakika

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