Bitlis'te yaz spor okulları açıldı - Son Dakika
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Bitlis'te yaz spor okulları açıldı

29.06.2022 13:09
Bitlis'te yaz spor okulları açıldı

Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen ve yaklaşık 10 bin öğrencinin faydalanacağı "Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor" için açılış programı düzenlendi.

Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen ve yaklaşık 10 bin öğrencinin faydalanacağı "Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor" için açılış programı düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen minik sporcular ve antrenörler, 8 Ağustos Stadyumuna kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış, gençlerin sağlıklı, ahlaklı, nitelikli yetişebilmesi için el birliği ile imkanları kullanacaklarını belirterek, "Herkesi spor yapmaya davet ediyoruz. Velilerimizi de çocuklarını spora teşvik ettikleri için kutluyorum. Spor; özgüven, arkadaşlık ve kaynaşma açısından son derece önemli olduğunu, günümüz dünyasında sporun bedensel bir aktivite olmasının ötesinde dostluk ve kardeşlik duygularını pekiştiren, bu yönüyle de insanlar ve toplumlar arasında barışa hizmet eden en etkin araçlardan biridir. Yaz aylarında yapabileceğiniz en doğru amacı bugün başlatıyoruz. Hayatınızdaki iki aylık bu güzel aktiviteyi en güzel şekilde gerçekleştirmenizi bekliyor, hepinize başarılar diliyorum" dedi.

Program judo ve karate ile halkoyunları gösterileri ile sona erdi.

Spor Okulları ve Engelsiz Spor için il genelinde 17 ayrı branşta 10 bine yakın sporcu, 40 antrenör eşliğinde çalışmalar yapacak.

Açılış programına Bitlis Vali Yardımcısı Furkan Seyman, Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış, Şube Müdürü Faruk Budak, antrenörler, minik sporcular ve aileleri katıldı. - BİTLİS

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Meydanı, gençlik, Bitlis, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bitlis'te yaz spor okulları açıldı - Son Dakika

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