Bodrum'da Galatasaray'ın 116. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Galatasaray Kulübü'nün kuruluşunun 116'ıncı yıl dönümü düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneğince, dernek lokalinde düzenlenen gecede, sarı kırmızılı taraftarlar marşlar söyleyip eğlenceli anlar yaşadı.

Dernek başkanı Cankat Boylu yaptığı konuşmada, birlik beraberlik içerisinde derneklerini daha iyi yerlere getirmek için gayret gösterdiklerini söyledi.

Sosyal sorumluluk projeleri ile de güzel bir dayanışma örneği sergilediklerini belirten Boylu, "Üyelerimizle güzel bir birliktelik oluşturduk. Galatasaray'ımızın 116'ıncı kuruluş yıl dönümü kutlamaktan mutluluk duyuyoruz. Galatasaray'ımıza kupalarla dolu nice seneler diliyorum. "dedi.

Spor yazarı Oğuz Dizer ve çevre illerden gelen bazı taraftar dernekleri başkanlarının da katıldığı etkinlikte, pasta kesilerek günün ansına fotoğraf çektirildi.