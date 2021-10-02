Üye Girişi
Bodrum'da Galatasaray'ın 116. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Bodrum'da Galatasaray'ın 116. kuruluş yıl dönümü kutlandı

02.10.2021 00:04
Bodrum'da Galatasaray'ın 116. kuruluş yıl dönümü kutlandı, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Galatasaray Kulübü'nün kuruluşunun 116'ıncı yıl dönümü düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Galatasaray Kulübü'nün kuruluşunun 116'ıncı yıl dönümü düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneğince, dernek lokalinde düzenlenen gecede, sarı kırmızılı taraftarlar marşlar söyleyip eğlenceli anlar yaşadı.

Dernek başkanı Cankat Boylu yaptığı konuşmada, birlik beraberlik içerisinde derneklerini daha iyi yerlere getirmek için gayret gösterdiklerini söyledi.

Sosyal sorumluluk projeleri ile de güzel bir dayanışma örneği sergilediklerini belirten Boylu, "Üyelerimizle güzel bir birliktelik oluşturduk. Galatasaray'ımızın 116'ıncı kuruluş yıl dönümü kutlamaktan mutluluk duyuyoruz. Galatasaray'ımıza kupalarla dolu nice seneler diliyorum. "dedi.

Spor yazarı Oğuz Dizer ve çevre illerden gelen bazı taraftar dernekleri başkanlarının da katıldığı etkinlikte, pasta kesilerek günün ansına fotoğraf çektirildi.

Galatasaray, Bodrum, Muğla, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Bodrum'da Galatasaray'ın 116. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Avrupa Ligi'nde gol yemeyen Galatasaray'da Marcao'nun talipleri arttı! İşte teklif yapan kulüpler 23:42 Avrupa Ligi'nde gol yemeyen Galatasaray'da Marcao'nun talipleri arttı! İşte teklif yapan kulüpler Seda Sayan'dan hakkındaki aşk iddialarına net yanıt: Ata Çağlayan ile aramızda bir şey yok 23:18 Seda Sayan'dan hakkındaki aşk iddialarına net yanıt: Ata Çağlayan ile aramızda bir şey yok Meteoroloji 22:19 Meteoroloji "Tüm önlemler alınmalı" diyerek uyardı: Saatte 60 kilometre hızla rüzgar ve yağmur geliyor
Vefatını ünlü şarkıcı Betül Demir paylaştı! Usta sanatçı İlhan Daner yaşamını yitirdi 21:54 Vefatını ünlü şarkıcı Betül Demir paylaştı! Usta sanatçı İlhan Daner yaşamını yitirdi Şaşkına çeviren olay! 1992 yılında dağda kaybolan adamın cansız bedeni bulundu 21:27 Şaşkına çeviren olay! 1992 yılında dağda kaybolan adamın cansız bedeni bulundu Koronavirüse karşı üretilen ilaç ölümleri yarı yarıya azaltıyor! Fiyatı ise cep yakacak cinsten 21:23 Koronavirüse karşı üretilen ilaç ölümleri yarı yarıya azaltıyor! Fiyatı ise cep yakacak cinsten
Cinsel içerikli videoda karısını gördüğünü iddia ettiği görüntüleri canlı yayında izletti! Fulya Öztürk utancından bakamadı 21:00 Cinsel içerikli videoda karısını gördüğünü iddia ettiği görüntüleri canlı yayında izletti! Fulya Öztürk utancından bakamadı Sigara ve otomobil vergisine yeni düzenleme! Cumhurbaşkanı, vergileri üç katına kadar artırabilecek 20:09 Sigara ve otomobil vergisine yeni düzenleme! Cumhurbaşkanı, vergileri üç katına kadar artırabilecek

Son Dakika Haberleri
18:40 Savcı, Emre Aşık'ın boşandığı eşi Yağmur Sarnıç'a cinayete teşebbüs suçundan ceza istedi
18:38 Muharrem İnce'ye vatandaştan tepki: Hakkımızı helal etmiyoruz, bizi sattınız
18:12 Luiz Gustavo, Kasımpaşa maçına yedek kulübesinde başlayacak
18:04 Komşusu ile ettiği kavga hakkında koşulan Halil Sezai: Pişmanım, hayatımda ilk defa kavga ettim
17:52 Baba, 7 yaşındaki oğluna araba kullandırdığı görüntülerle ceza aldı
17:49 Kaynana, gelinine "Kocamı ayarttın" dedi; stüdyo bir anda karıştı
17:45 Yeni konuşmaya başlayan bebek: Önceki hayatımda araba çarparak öldüm
17:40 Sivasspor'dan Beşiktaş maçı öncesi Çebi'ye yaylım ateşi: Kimse aba altından sopa göstermesin
17:38 Sadi Celil Cengiz ve ailesi trafik kazası geçirdi
17:11 Galatasaray'da Sacha Boey, Çaykur Rizespor maçında yer almayacak
NASA teyakkuza geçti, kritik gün Çarşamba! Dev asteroid hızla Dünya'ya yaklaşıyor NASA teyakkuza geçti, kritik gün Çarşamba! Dev asteroid hızla Dünya'ya yaklaşıyor         
23:47
Mersin Valiliği, hakaret yüzünden intihar ettiği iddia edilen kadın polisle ilgili inceleme başlattı Mersin Valiliği, hakaret yüzünden intihar ettiği iddia edilen kadın polisle ilgili inceleme başlattı         
23:38
Milyoner'e damga vuran yarışmacı! Matematik dünya üçüncüsü genç kız, 3. soruda elendi Milyoner'e damga vuran yarışmacı! Matematik dünya üçüncüsü genç kız, 3. soruda elendi         
23:00
Balotelli resitale devam ediyor! Adana Demirspor, Antalya engelini 2-1'lik skorla geçti Balotelli resitale devam ediyor! Adana Demirspor, Antalya engelini 2-1'lik skorla geçti         
22:15
Boşanma davası için geldiği adliyede sinir krizi geçirerek harakiri yaptı Boşanma davası için geldiği adliyede sinir krizi geçirerek harakiri yaptı         
21:53
Plaj hentbolunda yaşanan bikini krizinde yeni perde! Bakanlar olaya el attı Plaj hentbolunda yaşanan bikini krizinde yeni perde! Bakanlar olaya el attı         
21:26
'Benzemez Kimse Bize'nin ömrü kısa sürdü! Mustafa Keser'den isyan dolu Bülent Ersoy paylaşımı 'Benzemez Kimse Bize'nin ömrü kısa sürdü! Mustafa Keser'den isyan dolu Bülent Ersoy paylaşımı         
21:01
Tüm dünyadaki iPhone kullanıcılarına acil çağrı: Kredi kartınızı telefondan kaldırın Tüm dünyadaki iPhone kullanıcılarına acil çağrı: Kredi kartınızı telefondan kaldırın         
20:49
Stefan Kuntz'tan sürpriz tercihler! A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı Stefan Kuntz'tan sürpriz tercihler! A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı         
19:11
Yeni konuşmaya başlayan bebek: Önceki hayatımda araba çarparak öldüm Yeni konuşmaya başlayan bebek: Önceki hayatımda araba çarparak öldüm         
17:46
Son Dakika: Araç sahiplerini üzecek haber! LPG oto gaza 71 kuruş zam geldi Son Dakika: Araç sahiplerini üzecek haber! LPG oto gaza 71 kuruş zam geldi         
16:50
Gayrimenkul zenginini yatında öldüren kişi dini nikahlı eşi çıktı Gayrimenkul zenginini yatında öldüren kişi dini nikahlı eşi çıktı         
16:33
Kendisine Kendisine "Hoş geldin" diyen öğretmeni azarlayıp sınıftan kovmuştu! O kaymakam bugün özür diledi         
15:35
Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler         
13:13
Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı         
12:17
Koronavirüsten ölen Oğuzhan Asiltürk'ün aşı olmadığı iddiasına Bakan Koca'dan dikkat çeken cevap Koronavirüsten ölen Oğuzhan Asiltürk'ün aşı olmadığı iddiasına Bakan Koca'dan dikkat çeken cevap         
11:03
Koronayla ilgili bomba etkisi yaratan araştırma! OAS1 isimli gene sahip olan kişiler virüse karşı doğal bir savunma geliştiriyor Koronayla ilgili bomba etkisi yaratan araştırma! OAS1 isimli gene sahip olan kişiler virüse karşı doğal bir savunma geliştiriyor         
09:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2021 00:09:13. #1.12#
SON DAKİKA: Bodrum'da Galatasaray'ın 116. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement