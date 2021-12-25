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Bodrum'da "Masters Regatta Kürek Yarışları" başladı - Son Dakika

Bodrum'da "Masters Regatta Kürek Yarışları" başladı

25.12.2021 13:39
Bodrum'da "Masters Regatta Kürek Yarışları" başladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Masters Regatta Kürek Yarışları" başladı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Masters Regatta Kürek Yarışları" başladı.

Türkiye Kürek Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan ve Bodrum Belediyesinin destekleriyle, Bodrum Halikarnas Kürek Kulübünce Bitez Koyunda düzenlenen yarışlara, Türkiye'nin farklı illerinden kürek sporcuları katıldı. Renkli görüntülerin oluştuğu yarışlarda sporcular, Bodrum açıklarında belirlenen parkurda kıyasıya mücadele etti.

Bodrum Halikarnas Kürek Kulübü Başkanı ve antrenör Celal Gürsoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, şimdiye kadar 900'den fazla kişiye kürek çekmesini öğrettiğini söyledi.

Bodrum'da ilk kez bir kürek yarışı düzenlendiğini ifade eden Gürsoy, "Ulusal çapta bir yarış oluyor. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden 10 değişik kulüpten 85 sporcu geldi. Bugün elemeler yapılıyor, yarın finaller yapılacak. Erkekler, kadınlar ve karışık olmak üzere 3 kategoride düzenleniyor. Yarışlar çok heyecanlı geçiyor." diye konuştu.

Yarışlar, yarın yapılacak son gün etaplarının ardından ödül töreniyle tamamlanacak.

Bodrum'da Masters Regatta Kürek Yarışları başladı
Bodrum'da Masters Regatta Kürek Yarışları başladı
Bodrum'da Masters Regatta Kürek Yarışları başladı
Bodrum'da Masters Regatta Kürek Yarışları başladı

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Türkiye, Bodrum, Muğla, Kürek, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Bodrum'da 'Masters Regatta Kürek Yarışları' başladı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Bodrum'da "Masters Regatta Kürek Yarışları" başladı - Son Dakika
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