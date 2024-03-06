Bodrum FK Başkanı: Hakemler tarafından bir şeyler oynanıyor

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Bodrum Futbol Kulübü Başkanı Fikret Öztürk, Eyüpspor maçında hakem kararlarından dolayı karşılaşmanın atmosferinin etkilendiğini söyleyerek, "Son 2 haftadır Bodrumspor üzerinden hakemler tarafından bir şeyler oynanıyor. Eyüpspor maçında olayları bu şekilde getiren hakemdi. Hakemin tutarsız kararları iki tarafı da çıldırttı" dedi.

Bodrum FK, Trendyol 1. Lig 26. haftasında deplasmanda oynayacakları Bandırmaspor maçı hazırlıklarını Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Bodrum Futbol Kulübü Başkanı Fikret Öztürk da takımına moral ziyaretinde bulundu.

Antrenmanda Bodrum Futbol Kulübü Başkanı Fikret Öztürk ile Teknik Direktör İsmet Taşdemir, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Fikret Öztürk: "Bodrumspor üzerinden hakemler tarafından bir şeyler oynanıyor"

Eyüpspor maçındaki hakem kararlarını değerlendiren Fikret Öztürk, "Kabul edilebilir bir olay değil. Eyüpspor'daki yedek oyuncunun gözüne isabet eden yabancı maddeden dolayı sakatlanması ve yaralanması dışarıdan bakıldığı zaman bunlar yanlış şeyler. Son 2 haftadır Bodrumspor üzerinden hakemler tarafından bir şeyler oynanıyor. Gerek Çorum maçında olsun gerek Eyüpspor maçında olsun ve son maçta olayları bu şekilde getiren hakemdi. Hakemin tutarsız kararları iki tarafı da çıldırttı. Eyüpspor yedek kulübesindeki oyuncunun yaralanması tasvip edilecek bir şey değil. Gözünde retina yırtığı var deniliyor, inşallah öyle bir şey yoktur. Maçtan sonra kulüp müdürümüz Süleyman Bey hastaneye gitti ve öyle bir şey olmadığını söyledi. Eyüpspor taraftarı ve yönetimi de gözünde retina yırtığı olduğunu söylüyor inşallah öyle bir şey yoktur. Taraftar tabii ki haksızlıklara karşı bağıracaktır. Yedek kulübesinde oturması gereken oyuncuların yedek kulübesinin dışında ne işi var. Yedek oyuncular kulübede oturur. Dışarıda taraftarla muhatap olmasına, karşılıklı birbirine bir şeyler atmasına gerek yoktu. Bu şansız bir olay oldu. 4 senedir Bodrumspor'la ilgileniyorum, Bodrum'da daha önce hiçbir taşkınlık görmedim. Maçlara çok polis geliyordu. Valimizle konuştuğumda, 'Bu kadar polise gerek yok çünkü Bodrum'da böyle bir taşkınlık olmuyor' dedik. Bu hafta maalesef burada yaşadığımız olay bizi son derece üzdü" diye konuştu.

"Bodrum Futbol Kulübü'nün oynayacağı bir stadı olması lazım"

Bodrum FK için yeni bir stadın gerekli olduğunu söyleyen Öztürk, "Biz devre arasında 8 genç oyuncu aldık ve oyuncularımız hepsi ilk 11'de çıkar ve en iyi oyunlarını oynarlar. Bodrumlu oyuncularımız sahalarından ziyade dışarıda daha başarılar. Bandırma maçını alacaklarını inanıyorum. 9 maç kaldı yolumuz uzun, biz maalesef kolay maçları yeniliyoruz ama zor maçları alıyoruz. Bodrum Futbol Kulübü zor maçların cevabını veren oyunculardan oluşuyor. Bandırmaspor maçında endişem yok. İnşallah kazanırız, yolumuza devam ederiz. Bizde yüzde 90 play-off oynarız. Nereye kadar gider bilmem. Her şeyden önce bizim siyasilerimizin, kamu görevlilerimizin Bodrum Futbol Kulübü'nün oynayacağı bir stadı olması lazım. Biz Süper Lig'e çıktığımız zaman bizim maçlar yüzde 90 bence İzmir'de oynanır. İzmir'e gittikten sonra da esprisi yok. Sağlam bir altyapıyla borçsuz bir şekilde mutlu bir kulüp götürüyoruz. Biz istediğimiz zaman saha yerine getirilirse gerekli altyapı oluşursa yüzde 90 Süper Lig'e çıkarız. İki iyi golcü oyuncu alırız. Bütün futbolcular bizi tanır, burada da güzel bir yönetim oluşturduk. Geçen seneki final maçında direkten döndük. Bir taraftan kazansın diyoruz, bir taraftan stadımız yok ne yapacağız diyoruz. Bodrumspor, 1. Lig'in en korkulan takımlarından birisi, o şekilde yoluna devam edecek. Süper Lig'e çıkarsak yok diyecek halimiz yok ama şartların yerine getirilmesi lazım bu da siyasilerin işi" diye konuştu.

İsmet Taşdemir: "Hakemle ismiyle iletişim kurmak istedim, kırmızı kart gördüm"

Eyüpspor maçında hakemin haksız kararla kırmızı kart verdiğini vurgulayan Bodrum Futbol Kulübü Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Maçın atmosferi yüksek olacaktı ama o zamana kadar ne rakip takımın oyuncuları ne rakip takımın kulübesi, ne bizim kulübe ve bizim oyuncularımız sadece oyunu oynamaya çalışan bir görüntü vardı. Hakem verdiği ve vermediği kararlarla iki tarafı da sıkıntıya soktu. Onun akabinde kırmızı kart gördük. Bu camiaya büyük bir camiaya ve ben kendimde 32 yıldır bu camianın içerisindeyim. Dolayısıyla kırmızı kart anlamında ya da cezalı konuma düşmem anlamında çok fazla olay yaşamadım. Bu zamana kadar yaptıklarımızda ortada. Çok final oynadık, şampiyonluklar yaşadık. Gerilimi yüksek çok daha farklı maçlar oynadık. O maçlarda bile böyle bir ortamla karşılaşmadık. Benim sadece yapmak istediğim şey hakemle iletişim kurabilmekti. Hakemin ismiyle kendisine hitap edip iletişim kurmak istedim ama bunun karşılığı kırmızı kart oldu. Kendisine bir hakaret, küfür ya da şiddetli itiraz gibi farklı bir tepkim hiçbir zaman olmadı. Kendisiyle ismini kullanarak iletişim kurmaya çalıştım. Bunu ısrarla reddetti ve kırmızı kart gösterdi. Ondan sonra bir tepki ister istemez doğuyor bu olayın içerisinde olduğum için çok üzüntülüyüm. İki senedir bu ligde var olma savaşı veriyoruz. İki senedir takımımız, taraftarlarımız, camiamız tüm Türkiye tarafından centilmenliğinden dolayı çok fazla ön plana çıkarılan ve çok fazla takdir edilen bir takım olduk. Bunun zedelenmesine sebebiyet veren orta hakemin kendisiydi. Kulübümüzün böyle bir olaydan dolayı farklı yerlere çekilip farklı bir camiammış gibi gösterilmesi üzüntümü bir kat daha arttırıyor. Geçen sene oynadığımız finalde bu olayların çeyreğini yaşamadık. Hakemin doğru olmayan yönetimi ve onu da başka şekilde bastırması bence bütün bu olayları doğurdu. Ben ve yardımcı hocam Hakan hoca cezalı, Kenan ve Gökdeniz cezalı, Süleyman sakat, Erkan'ın durumu maç günü belli olacak. Biz bundan sonraki maçlarda sadece oyunumuza odaklanacağız. Hakem kararlarını bir tarafa bırakıyoruz bundan sonra kendi oyunumuza odaklanacağız. Bandırmaspor deplasmanı zor bir deplasman ve iyi bir takım. Biz var gücümüzle savaşıp maçı lehimize bitecek en doğru şekilde bitirip dönmek istiyoruz" açıklamasında bulundu. - MUĞLA