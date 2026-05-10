Bodrum FK - Çorum FK Play-Off Mücadelesi Başlıyor
10.05.2026 13:51
Bodrum FK, Çorum FK ile Play-Off yarı finalinde yarın evinde karşılaşacak. İlk maç 20.00'de.

1'inci Lig'deki Play-Off mücadelesinin yarı finalinde Arca Çorum FK ile eşleşen Sipay Bodrum Futbol Kulübü ilk maçını yarın evinde oynayacak. Bodrum İlçe Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Müsabakanın rövanşı ise 15 Mayıs Cuma günü Çorum'da yapılacak. Normal sezonu 64 puanla 5'inci sırada tamamlayan Bodrum Futbol Kulübü, 1'inci Tur'da Atko Grup Pendikspor'u 2-0 yenerek eledi. Çorum FK ise Play-Off'un ilk ayağında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü evinde 1-0 mağlup edip saf dışı bıraktı. İki takım daha önce 2023-2024 sezonun Play-Off yarı finalinde karşılaştı. Çorum'daki maç 1-1, Bodrum'daki müsabaka ise golsüz berabere bitti. Bodrum Futbol Kulübü, Çorum FK'yı seri penaltı atışları sonrası 5-4 yenerek adını finale yazdırdı. O sezon Adana'da oynanan finalde Sakaryaspor'u 3-1'lik skorla geçen yeşil-beyazlılar tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi.

Karşılama öncesi değerlendirmelerde bulunan Sipay Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz çok zorlu iki maç oynayacaklarını dile getirdi. Çorum FK'nın ligin iyi takımlarından biri olduğunu ifade eden Yılmaz, "Çorum maçının ne kadar zor geçeceğini biliyoruz. Ona göre de hazırlıklarımız sürüyor. Elbette keyifliyiz, neşeliyiz. Sakatlarımızın da çoğu düzeldi ve aramıza katıldı. Herkes için çok keyifli bir maç olacak. Taraftarımız son maçımızda çok iyiydi. Maçtan sonra da ilk önce onlara teşekkür ettik. Yine maçımıza seyircimizi bekliyoruz. Aynı coşkuyla, istekle bizi desteklemelerini ümit ediyoruz. Onların gücüyle iki maçlık periyodun ilk kısmını avantajlı geçmeliyiz. Alacağımız bir avantajla ikinci maça gitmek istiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

