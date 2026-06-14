Bodrum FK, Diogo Sousa ile Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bodrum FK, Diogo Sousa ile Devam Ediyor

Bodrum FK, Diogo Sousa ile Devam Ediyor
14.06.2026 13:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum FK, kaleci Diogo Sousa'nın yeni sezonda takımda kalacağını duyurdu.

1'inci Lig ekiplerinden Bodrum Futbol Kulübü'nün 4 senedir kalesini koruyan Portekizli kaleci Diogo Sousa'nın yeni sezonda da yeşil-beyazlılarla yoluna devam edeceği kaydedildi. Ülkesi Portekiz başta olmak üzere Macaristan ve Romanya takımlarından teklifler alan 27 yaşındaki file bekçisinin Bodrum FK ile 1 yıl daha sözleşmesi sürürken, Sousa'nın da ayrılmak istemediği vurgulandı. Sousa'nın performansından memnun olan teknik ekip ve yönetimin de deneyimli kaleciyi takımda tutacağı ve ekstra bir teklif gelmediği müddetçe transferi düşünmediği kaydedildi. Bodrum FK'ya 2022-2023 sezonunda Antalyaspor'dan gelen Sousa, Ege ekibiyle Süper Lig'e yükselme sevinci de yaşadı. Geçen sezon 29 resmi maçta kaleyi koruyan Sousa, 2610 dakika görev aldı.

Kaynak: DHA

Bodrum, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bodrum FK, Diogo Sousa ile Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kahreden son Kayıp astsubayın cansız bedeni bulundu Kahreden son! Kayıp astsubayın cansız bedeni bulundu
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yeni dönem: O pasaportlara vize kalktı Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yeni dönem: O pasaportlara vize kalktı
A Milli Takım’ın rakiplerinden ABD, Paraguay’a gol oldu yağdı A Milli Takım'ın rakiplerinden ABD, Paraguay'a gol oldu yağdı
24 yıllık hasret bitiyor: Montella’dan Avustralya maçı öncesi heyecanlı mesajlar 24 yıllık hasret bitiyor: Montella'dan Avustralya maçı öncesi heyecanlı mesajlar
A Milli Takım’ın rakibinden gözdağı Oynadıkları futbolu görenler aynı yorumu yapıyor A Milli Takım'ın rakibinden gözdağı! Oynadıkları futbolu görenler aynı yorumu yapıyor
Dünya Kupası’nda geceye damga vuran golü ABD’nin yıldızı attı Dünya Kupası'nda geceye damga vuran golü ABD'nin yıldızı attı
Strateji savaşı Özgür Özel cephesinden seçim hamlesi geliyor Strateji savaşı! Özgür Özel cephesinden seçim hamlesi geliyor
Dünya Kupası’nda bir ilk yaşandı VAR kararı futbol tarihine geçti Dünya Kupası'nda bir ilk yaşandı! VAR kararı futbol tarihine geçti
İslam Memiş ile Şamil Tayyar canlı yayında birbirine girdi: Utanmaz adam, şovmen, terbiyesiz... İslam Memiş ile Şamil Tayyar canlı yayında birbirine girdi: Utanmaz adam, şovmen, terbiyesiz...

13:28
Dursun Özbek: Aziz Yıldırım ile birlikte hareket edeceğiz
Dursun Özbek: Aziz Yıldırım ile birlikte hareket edeceğiz
13:27
İran, ABD ile varılan mutabakat zaptında nükleer silah üretmemeyi kabul etti
İran, ABD ile varılan mutabakat zaptında nükleer silah üretmemeyi kabul etti
13:21
Merih Demiral’dan mağlubiyet itirafı: Hiç böyle bir sonuç beklemiyorduk
Merih Demiral'dan mağlubiyet itirafı: Hiç böyle bir sonuç beklemiyorduk
13:14
Yol haritası netleşti İşte Özgür Özel’in A, B ve C planları
Yol haritası netleşti! İşte Özgür Özel'in A, B ve C planları
13:03
Nihat Kahveci çileden çıktı: Ne oluyor dedim, büyük hayal kırıklığı
Nihat Kahveci çileden çıktı: Ne oluyor dedim, büyük hayal kırıklığı
12:46
Altında tarihi rekor beklentisi: JP Morgan hedefi açıkladı
Altında tarihi rekor beklentisi: JP Morgan hedefi açıkladı
12:26
Öğretmen koca, 3 çocuğu evdeyken eşini ve kayınpederini öldürdü
Öğretmen koca, 3 çocuğu evdeyken eşini ve kayınpederini öldürdü
11:23
TBMM önünde basın açıklaması yapmak isteyen öğretmenlere polis müdahalesi
TBMM önünde basın açıklaması yapmak isteyen öğretmenlere polis müdahalesi
11:20
Türkiye’yi yıkan Irankunda’dan duygusal itiraf
Türkiye'yi yıkan Irankunda'dan duygusal itiraf
11:06
Saldırgan köpek kadının kolunu kopardı
Saldırgan köpek kadının kolunu kopardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2026 13:43:11. #7.12#
SON DAKİKA: Bodrum FK, Diogo Sousa ile Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.