Bodrum FK, Emre Kaplan\'ı Kadrosuna Kattı

TRENDYOL 1'inci Lig takımlarından Bodrum Futbol Kulübü, bonservisi İstanbul Başakşehir'de olan sol bek Emre Kaplan'ı resmen kadrosuna dahil etti. Yeşil-beyazlılar geçen sezonu Ümraniyespor'da kiralık geçiren 25 yaşındaki oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, son olarak Ümraniyespor forması giyen ve bonservisi Başakşehir FK'da bulunan Emre Kaplan ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Futbol kariyerinde Başakşehir FK, Hatayspor, Adanaspor, Bandırmaspor ve Ümraniyespor formalarını terleten Emre Kaplan, ayrıca Türkiye U21 Milli Takımımız'da görev almıştır. Yeni yolculuğunda yeşil-beyaz formamızla kendisine başarılar diliyor, Bodrum FK ailesine hoş geldin diyoruz. Ailemize hoş geldin, Emre."