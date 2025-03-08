Bodrum FK, Kasımpaşa'yı 1-0 Yenerek İkinci Galibiyetini Aldı - Son Dakika
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Spor

Bodrum FK, Kasımpaşa'yı 1-0 Yenerek İkinci Galibiyetini Aldı

Bodrum Futbol Kulübü, Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 73. dakikada Fredy'nin attığı golle 1-0 mağlup ederek düşme hattından kurtulmayı başardı. Son 5 maçta namağlup kalan Bodrum FK, puanını 27'ye çıkararak rahat bir nefes aldı.

08.03.2025 07:23
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Fırat AKAY/ BODRUM,

STAT: Bodrum İlçe

HAKEMLER: Mehmet Türkmen, Murat Şener, Mert Bulut

BODRUM FUTBOL KULÜBÜ: Sousa - Üzeyir (Dk. 87 Herelle), Ajeti, Ali Aytemur, Cenk, Mohammed, Erkan (Dk. 64 Brazao), Fredy, Okita (Dk. 64 Bardhi), Ege (Dk. 80 Seferi), Puşcaş (Dk. 87 Dimitrov)

KASIMPAŞA: Gianniotis - Winck (Dk. 86 Espinoza), Piatkowski, Opoku, Rodrigues, Gökhan (Dk. 86 Sinan), Fall, Hajradinovic, Barak (Dk. 60 Can Keleş), Brekalo (Dk. 76 Cafu), da Costa

GOL: Dk. 73 Fredy (Bodrum FK)

SARI KART: Dk. 90 Sousa (Bodrum FK)

SÜPER Lig'de teknik direktör Jose Morais yönetiminde 15 hafta sonra düşme hattından sıyrılmayı başaran Bodrum Futbol Kulübü son 5 maçta gol yemeden namağlup 3'üncü galibiyetini Kasımpaşa önünde aldı: 1-0. Bodrum İlçe Stadı'nda rakibini 73'üncü dakikada Fredy'nin golüyle yenmeyi başaran yeşil-beyazlı ekip, puanını 27'ye çıkartarak rahat bir nefes aldı. Geçen hafta evinde Galatasaray'la 3-3 berabere kalan Kasımpaşa ise 32 puanda kaldı.

14'üncü dakikada Bodrum FK atağında ceza sahası içinde Puşcaş'ın vuruşunda kaleci gole engel oldu.

26'ncı dakikada Kasımpaşa atağında ceza sahası dışından Winck'in vuruşunu kaleci Sousa kurtardı.

45'inci dakikada Kasımpaşa atağında ceza sahası dışında Brekalo'nun sert vuruşunda kaleci Sousa topu kurtararak oyun içine çeldi.

45+2'nci dakikada ceza sahası içinde Bodrum FK atağında Fredy'in vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

İlk yarı golsüz berabere sona erdi.

50'nci dakikada Kasımpaşa atağında Barak'ın vuruşunda top üstten auta çıktı.

51'inci dakikada Bodrum FK atağında ceza sahası içinde Fredy'nin sert vuruşunda top sağ köşeden direğe çarpıp oyun alanına döndü.

67'nci dakikada Bodrum FK atağında Bardhi'nin ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Brazao'nun vuruşunda kaleci topu kornere çıkardı.

73'üncü dakikada Bodrum FK öne geçti. Ev sahibinin atağında ceza sahası dışında Ege'nin pasında Fredy'in vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

86'ncı dakikada Kasımpaşa atağında ceza sahası içinde Costa'nın kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

90+1'inci dakikada Bodrum FK atağında Brazao'nun şutunda top sol köşeden az farkla dışarı çıktı.

90+2'nci dakikada Bodrum FK atağında ceza sahası içinde Seferi'nin şutunda kaleci topu kurtararak oyun alanına döndürdü gelen topa vuran Fredy'nin vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

Karşılaşma 1-0 bitti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Bodrum FK, Kasımpaşa'yı 1-0 Yenerek İkinci Galibiyetini Aldı - Son Dakika

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