Bodrum FK, Sarıyer\'i 4-1 yenerek ilk dış saha galibiyetini aldı

1'inci Lig'de deplasmanda Sarıyer'i 4-1 yenerek ilk dış saha galibiyetini alan Bodrum FK'da genç sol kanat Berkay Aslan, profesyonel liglerdeki ilk golünü atmanın sevincini yaşadı. Ausburg altyapısında yetişip sezon başında Başakşehir altyapısından kiralanan 19 yaşındaki gurbetçi futbolcu ligde ikinci kez forma şansı bulduğu müsabakada golle tanıştı. Sarıyer maçının 27'nci dakikasında Fernando'nun yerine oyuna giren Berkay, 75'inci dakikada skoru 4-0'a getiren gole imzasını attı.

Geçen sezon U19 PAF Ligi'nde Başakşehir formasıyla 29 maçta görev yapan genç krampon, 12 kez rakip fileleri sarstı. U17, U18, U19 ve U20 milli takımlarında da oynayan Berkay, ay-yıldızlı formayla 7 gol kaydetti. Öte yandan Sarıyer deplasmanında gol perdesini açan ön libero Yusuf Sertkaya (21) ise geçen sezon kupada attığı golün ardından ligde ilk kez gol sevinci yaşadı. Bodrum FK, cumartesi günü evinde Bandırmaspor'u yenerek ilk defa galibiyet serisi yakalamaya çalışacak.