Bodrum FK Süper Lig Hedefinde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bodrum FK Süper Lig Hedefinde

Bodrum FK Süper Lig Hedefinde
09.05.2026 12:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum FK, Pendikspor'u eleyerek play-off yarı finaline yükseldi, Çorum FK ile eşleşti.

TRENDYOL 1'inci Lig Play-Off 1'inci Turu'nda evinde Atko Grup Pendikspor'u 2-0 yenerek eleyen ve yarı finalde Arca Çorum FK ile eşleşen Bodrum Futbol Kulübü'nü final heyecanı sardı. Geçen sezon veda ettiği Süper Lig'e geri dönmenin hesaplarını yapan yeşil-beyazlılar, Çorum FK ile ilk maçını pazartesi günü evinde oynayacak. Sahasında avantajlı bir skor elde etmeyi amaçlayan Bodrum FK takımı maçın rövanşını ise 15 Mayıs Cuma günü Çorum'da oynayacak. Teknik sorumlu Sefer Yılmaz camia olarak kenetlendiklerini belirterek, "Takımımız 2 sene önce de play-offlardan zaferle ayrılıp Süper Lig'e çıkmıştı. Bodrum halkı aynı başarıyı bekliyor. Yeniden Süper Lig'e kavuşmak istiyoruz. İki aşamalı zorlu maçlar oynayacağız. Amacımız önce final ardından Süper Lig" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bodrum FK Süper Lig Hedefinde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı 4 kişi öldü, 26 kişi yaralandı Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! 4 kişi öldü, 26 kişi yaralandı
Aleyna Çakır’ın ölümünde Ümitcan Uygun için istenen ceza belli oldu Aleyna Çakır'ın ölümünde Ümitcan Uygun için istenen ceza belli oldu
İran’ın BAE’ye fırlattığı füzede yazan not: Habibi, Amerika çekip gider sonunda baş başa kalırız“ İran'ın BAE'ye fırlattığı füzede yazan not: Habibi, Amerika çekip gider; sonunda baş başa kalırız"
“İtfaiyeci görevini yapan gazeteciye tokat attı“ iddiası "İtfaiyeci görevini yapan gazeteciye tokat attı" iddiası
CHP, Burcu Köksal’a karşı harekete geçiyor CHP, Burcu Köksal'a karşı harekete geçiyor
Basra Körfezi’nde hareketli saatler İran dev petrol tankerini ele geçirdi Basra Körfezi'nde hareketli saatler! İran dev petrol tankerini ele geçirdi
“Müstehcenlik“ suçundan yargılanan Mabel Matiz hakkında karar "Müstehcenlik" suçundan yargılanan Mabel Matiz hakkında karar
Burcu Köksal’ın aylar önceki ziyareti yeniden gündem oldu Burcu Köksal’ın aylar önceki ziyareti yeniden gündem oldu
Kütahya Belediye Meclisinde ortalık karıştı: Burası sizin at çiftliğiniz değil Kütahya Belediye Meclisinde ortalık karıştı: Burası sizin at çiftliğiniz değil

11:41
Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkındaki iddiaları nedeniyle CHP lideri Özel hakkında soruşturma başlatıldı
Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkındaki iddiaları nedeniyle CHP lideri Özel hakkında soruşturma başlatıldı
11:14
Akaryakıtta dev indirim Tabela bir kez daha değişti
Akaryakıtta dev indirim! Tabela bir kez daha değişti
10:59
Türkiye Basın Federasyonu’ndan Sinan Burhan’ı hedef alan Özgür Özel’e tepki
Türkiye Basın Federasyonu’ndan Sinan Burhan'ı hedef alan Özgür Özel'e tepki
10:25
Yapay zeka mı gerçek mi AK Partili vekilin fotoğrafları tartışma yarattı
Yapay zeka mı gerçek mi? AK Partili vekilin fotoğrafları tartışma yarattı
10:05
Bir meslek grubuna daha yeşil pasaport hakkı geliyor
Bir meslek grubuna daha yeşil pasaport hakkı geliyor
09:02
Kılıçdaroğlu’ndan Burcu Köksal’a telefon Tek cümle söyledi
Kılıçdaroğlu’ndan Burcu Köksal’a telefon! Tek cümle söyledi
08:50
Vatandaşı rahatlatacak düzenleme Telefonda taksit sınırı esniyor
Vatandaşı rahatlatacak düzenleme! Telefonda taksit sınırı esniyor
08:26
Gaziantep’te motorcunun çarptığı küçük çocuk metrelerce savruldu
Gaziantep'te motorcunun çarptığı küçük çocuk metrelerce savruldu
08:00
Resmi Gazete’de dikkat çeken atama Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu
Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu
07:37
TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı
TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2026 12:08:23. #.0.4#
SON DAKİKA: Bodrum FK Süper Lig Hedefinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.