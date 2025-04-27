Bodrum FK Yönetiminden Hakemlere Tepki - Son Dakika
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Bodrum FK Yönetiminden Hakemlere Tepki

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Bodrum FK yöneticileri, Samsunspor maçı sonrası VAR kararlarına isyan ederek adalet talep etti.

27.04.2025 00:28
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- Bodrum FK yöneticileri isyan etti

MUĞLA - Bodrum FK yöneticileri, Samsunspor maçının ardından mücadelede verilen kararlara isyan etti. Basın sözcüsü Onur Talay, "Bu gece futbolda kara gün" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Bodrum FK, sahasında Samsunspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından Bodrum FK'lı yöneticiler zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Basın sözcüsü Onur Talay açıklamalarda bulunurken, asbaşkan Selahattin Polat, yöneticiler Aşkın Demir, Caner Tuna, İsmail Erdoğan da, Talay'a destek verdi.

Onur Talay verilen kararlara siyan ederek, "Çok klişe bir laf var; futbolda kara gün, kara gece ama bu kapkara bir gün. Bundan daha kara bir gün ben görmedim. Yıllardır futbol takip ediyor, futbol izliyorum. Ama bu kadar rezil bir yönetim, bu kadar kötü bir yönetime şahit olduğum bir günü hatırlamıyorum. Biz Bodrumspor olarak en son açıklamamızı belki Beşiktaş maçından yapmıştık. ve belki Türkiye futbol tarihinde olmayan bir şeyle karşılaştık. Nedir bu? VAR'ın verdiği hakemin iptal ettiği bir penaltı. İlk defa gördük bunu. Bugün ise bakıyoruz 8. dakikada verilen belki de dünya futbol tarihinde olmamış bir penaltıyı gördük. Kalecimizden seken top futbolcumuzun eline çarpıyor. Ama ben kesinlikle bunun emsalini gördüğümü hatırlamıyorum. Olmayan bir penaltıdan Samsunspor beraberliği yakalıyor. Bu arada Samsunspor'u da tebrik ediyorum. Bundan sonraki maçlarında da başarılar diliyorum. Ama karşılaştığımız muamele inanın ne hakka sığıyor, ne başka bir şeye sığıyor. Biz kimsenin tavuğuna 'kış' demiyoruz. Ne başka bir şey diyoruz. Hiçbir şey söylemiyoruz. Tamamen adaletli bir şekilde çıkıyoruz, futbolumuzu oynamaya gayret ediyoruz" diye konuştu.

"Uzatmalarda yaşananları hepiniz gördünüz"

Talay gollerinin iptal olmasına anlam veremediğini ifade ederek, "76'ncı dakikaya bakalım. Geriden çıkan topçumuz. Çizilemeyen, dakikalarca çizilemeyen bir VAR çizgisi. Nereden çıktığı belli olmayan bir VAR çizgisi ve iptal edilen bir gol. Uzatmalara gidiyoruz. Uzatmalarda yaşananları hepiniz gördünüz. Yine aynı şekilde VAR, daha doğrusu hakemin verdiği ama VAR'ın iptal etmiş olduğu bir penaltı. Kolu açık olan bir arkadaşın Samsunsporlu futbolcunun kolu açık bir şekilde vücudunu büyüttüğü şekilde gene verilmeyen bir penaltımız. Yani söyleyecek çok fazla bir şey yok" açıklamasında bulundu.

"Sonunu kadar mücadele edeceğiz"

Süper Lig'de kalacaklarını sözlerine ekleyen Talay, "Kalan 4 tane maçımız var. Bu 4 maçımızda sonuna kadar mücadele edeceğiz. Arkadaşlarımızın gözlerinden öpüyorum. Futbolcu kardeşlerimin gözlerinden öpüyorum. Yönetim kurulu olarak biz buradayız. İlk defa bu tarzda bir açıklama yapıyoruz. Ama herkesi adaletli olmaya davet ediyorum. Ben bunu daha önce de söylemiştim. Adalet herkese lazım olacak. Kalan 4 haftamız var. Biz alnımızın akıyla o 4 maça da çıkacağız. Gereken maçlarımız neyse, rakiplerimiz kimse Sivas ise Sivas, Kayseri ise Kayseri. Deplasmanda bu maçların hepsini de kazanacağız ve bu ligde kalacağız. Bunu net bir şekilde ifade ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Hak yemek bu kadar kolay değil"

Hakem atamalarındaki yanlışları da dile getiren Onur Talay, "Bugün atanan hakem Karadeniz bölgesi hakemi. Siz kimi ligde tutmaya çalışıyorsunuz? Benim en büyük rakibim kim? Sivas, Sivas'ı siz bu şekilde atamalarla ligde tutmaya mı çalışıyorsunuz? Bizim artık son noktamıza geldi. Emek harcıyoruz. Para harcıyoruz. Vakit harcıyoruz. Arkadaşlarımız terlerini döküyorlar. Burada yüzlerce insan mesai yapıyor. Bu iş bu kadar kolay değil arkadaşlar. Bu iş bu kadar kolay değil. Biz iki senede, üç senede bu kadar lig yükseldik. Alnımızın akıyla mücadele ediyoruz. Ama hak yemek bu kadar kolay değil. Kimsenin haddine de değil" şeklinde konuştu.

"Ligde kalacağız"

Ligde kalacaklarını söyleyen Talay, "4 tane maçımız kaldı. Alnımızın akıyla çıkacağız. Bu 4 maçta da elimizden geleni yapacağız. Ligde de kalacağız. Bunu net bir şekilde ifade ediyorum. Bunu atayan federasyona da söyleyecek tabi çok sözümüz var ama gene biz üslubumuzu bozmayalım. Haddimizi bilelim ama bundan sonraki hakem atamalarında herkesi net bir şekilde dikkatli olmaya davet ediyorum. Bizim hakkımızı kimse yiyemez arkadaşlar. Burada herkesin hakkı var. Yüzlerce insanın hakkı var. Biz bir ilçe takımıyız. Binlerce insan burada yaşıyor. Milyonlarca insan yaz geliyor burada yaşıyor. Bu kadar bariz hataların olduğu bir maçı ben hatırlamıyorum. Yazıklar olsun diyorum. Tek kelimeyle. Ama tekrar ediyorum 4 tane maçımız var ve biz bu ligde kalacağız. ve kimse buna engel olamayacak. Net bir şekilde söylüyorum" dedi.

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Kaynak: İHA

Samsunspor, Bodrum, Futbol, Son Dakika

Son Dakika Spor Bodrum FK Yönetiminden Hakemlere Tepki - Son Dakika

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