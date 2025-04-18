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Spor

Boks Federasyonu'ndan Fenerbahçe'ye Ziyaret

Boks Federasyonu\'ndan Fenerbahçe\'ye Ziyaret

Suat Hekimoğlu, Ali Koç'a Türk boksuna destekleri için teşekkür etti ve plaket sundu.

18.04.2025 19:40
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TÜRKİYE Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u ziyaret etti.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu ve Yönetim Kurulu Asbaşkanı Özgür Güzey, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u ziyaret ederek değerlendirmelerde bulundu. Ziyarette, Başkan Hekimoğlu, Ali Koç'a Türk boksuna ve amatör sporlara vermiş olduğu kıymetli desteklerden dolayı teşekkür etti.

Milli takıma birçok sporcu kazandıran Fenerbahçe Kulübü'nün Türk boksu açısından taşıdığı önemin altını çizen Hekimoğlu, "Sayın Başkan Ali Koç'a misafirperverliği için teşekkür ederiz. Türk boksu için çok verimli bir sohbet gerçekleştirdik. Kulüplerimize olan ziyaretlerimiz devam edecek. Türk boksu için tüm kulüplerimizin görüşleri bizim için çok değerli" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin boks başta olmak üzere birçok amatör branşta Türk sporuna büyük katkılar sunduğunu vurgulayan Hekimoğlu, bu desteklerin artarak sürmesinin önemine dikkat çekti.

Görüşmenin sonunda Başkan Hekimoğlu, Ali Koç'a plaket takdim etti.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da ziyareti için Hekimoğlu'na teşekkür ederek, Türk boksuna olan desteklerinin süreceğini belirtti.

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Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Politika, Türkiye, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Boks Federasyonu'ndan Fenerbahçe'ye Ziyaret - Son Dakika

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