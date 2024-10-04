Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Merih Demiral'ın heykelini diktirdi - Son Dakika
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Spor

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Merih Demiral'ın heykelini diktirdi

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UEFA tarafından "Bozkurt" işareti yaptığı için 2 maç ceza verilen Merih Demiral'ın heykelini diktireceğini söyleyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sözünü tuttu ve yıldız futbolcunun heykelini diktirdi.

04.10.2024 17:19  Güncelleme: 17:39
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2024 Avrupa Şampiyonası'nda oynanan Avusturya karşısında attığı goller sonrasında "Bozkurt" işareti yapan ve sebeple UEFA tarafından siyasi sembol kullandığı gerekçesiyle 2 maç da ceza alan milli futbolcu Merih Demiral'ın "Bozkurt" işareti yaptığı heykeli dikildi.

TANJU ÖZCAN SÖZÜNÜ TUTTU

Cezanın kamuoyuna duyurulması sonrası Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kente Merih Demiral'ın heykelini dikeceğini açıklamıştı. Merih Demiral'ın 'Bozkurt' işareti yapan heykeli, Karaçayır Mahallesi'ndeki yeni bir kavşağa dikildi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Merih Demiral'ın heykelini diktirdi

"MERİH DEMİRAL'DAN İZİN ALDIK"

Heykel, törenle açıldı. Açılışa Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve davetliler ile vatandaşlar katıldı. Heykelin açılışını yapan Özcan, verdikleri sözü tutuklarını belirterek, "Merih Demiral'dan izin aldık. Merih Demiral kardeşimizin heykelini yapacağız demiştik. Sonra ben kendisi ile konuştum. Yaşayanlardan muvafakat almak gerekiyor. Paylaşımımı duyduğunu, çok mutlu olduğunu ve mutluluk duyacağını bizlerle paylaştı" dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Merih Demiral'ın heykelini diktirdi

Bozkurt hareketinin Türklere özgü olduğunu belirten Özcan, "İspanyol futbolcu gol atıyor, boğa işareti yapıyor buna ceza yok. Çünkü boğa İspanyolların simgesi. Türk dünyasının simgesi de bozkurt. Bu hareketi yapan futbolcuya niye ceza veriyorsunuz. Hükümet niye bunda kayıtsız kalıyor. Ben bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Üstelik bozkurt hareketi MHP'lilerin, ülkücülerin simgesi falan da değil. Bu büyük bir yalan. Orta Asya Türk cumhuriyetlerinde, Arnavutluk'taki, Bulgaristan'daki Türklerde, İran Türklerinde, Azerbaycan Türklerinde yüzlerce yıldır kullanılan bir simge bu" diye konuştu. Etnik milliyetçi değiliz, üst kimlik milliyetçisiyiz. Merih Demiral kardeşimin de bu hareketi bundan sonra bir partinin siyasi hareketi olmaktan çıkartacaktır 'Bozkurt'u. Tekrar ediyorum, Bozkurt simgesi, Türk dünyasının simgesidir. Bunu hiçbir partinin kabullenmesini, sahiplenmeye çalışmasını ben hazmedemiyorum. Kimsenin de hazmetmesini istemiyorum.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Merih Demiral\'ın heykelini diktirdi

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Son Dakika Spor Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Merih Demiral'ın heykelini diktirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Serdar Erişen:
    tebrikler başkan 9 9 Yanıtla
  • Ferit Tambahçeci:
    Hepsi şow peşinde bir sefer de bu millet için yararlı bir şey yapın 7 4 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Helal olsun,adam gibi adam... 0 0 Yanıtla
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