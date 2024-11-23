Bolu'da Kar Yağışı Altında Boluspor, Şanlıurfaspor'u 1-0 Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bolu'da Kar Yağışı Altında Boluspor, Şanlıurfaspor'u 1-0 Yendi

Bolu\'da Kar Yağışı Altında Boluspor, Şanlıurfaspor\'u 1-0 Yendi

TFF 1'inci Lig'in 13'üncü haftasında Boluspor, kendi sahasında ağır kar yağışı koşullarında Şanlıurfaspor'u 1-0 mağlup etti. Berk Yıldız'ın 40. dakikada attığı golle öne geçen Boluspor, maçta Mboula'nın kırmızı kartla oyun dışında kalmasıyla avantaj sağladı.

23.11.2024 18:39  Güncelleme: 18:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Oğuzhan EKE/BOLU -

STAT: Bolu Atatürk

HAKEMLER: Süleyman Bahadır, Muhammet Ali Doğan, Hasan Erdoğan

BOLUSPOR: Çağlar Şahin Akbaba, Oulare, Fethi Özer, Onur Ulaş, Enes Alıç, Mukairu (DK. 65 Eren Aydın), Avramosvki, Oğuz Kağan Güçtekin (DK. 90 Işık Kaan Arslan), Nogueira (DK. 77 Estrela), Berk Yıldız, Hüsamettin Yener

ŞANLIURFASPOR: Abdulkadir Sünger, Miraç Acer, Mboula, Fatih Eren (Dk46. Ahmet Gökbayrak, Burak Çamoğlu, Begic (DK. 90 Askovski), Muhammed Gönülaçar, Hasan Hüseyin Acar, Mehmet Çoşkun, Malle, Kayode

GOLLER: DK.40 Berk Yıldız (Boluspor)

KIRMIZI KART: DK. 69 Mboula (Şanlıurfaspor)

SARI KARTLAR: DK. 3 Onur Ulaş, 90+10 Estrela (Boluspor), DK. 90+5 Furkan Şamil Çetin (Şanlıurfaspor)

TFF 1'inci Lig'in 13'üncü haftasında, Boluspor kendi sahasında Şanlıurfaspor'u 1-0 yendi.

Karşılaşma, Bolu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 14 dakika geç başladı. Saha çizgileri siyaha boyandı. Mücadelede turuncu top kullanıldı.

3'üncü dakikada Şanlıurfapsor serbest vuruş kazandı. Hasan Hüseyin Acar'ın kullandığı serbest vuruşta, Boluspor kalesine yapılan kafa vuruşunda, top Çağlar Şahin Akbaba'da kaldı.

21'inci dakikada Boluspor, Oğuz Kağan Güçtekin ile sol kanattan köşe vuruşu kullandı. Ceza sahası içerisinde Avramosvki'nin kafa vuruşunda top direk yakınından dışarıya çıktı.

32'nci dakikada Nogueira'un, ceza sahası dışında Şanlıurfaspor kalesine çektiği şutta, top kaleci Abdulkadir Sünger'de kaldı

35'inci dakikada Boluspor tarafından kullanılan köşe vuruşunda uzaklaştırılan topu, Onur Ulaş ceza sahasına havalandırdı. Oulare'nin vuruşunda top kalecide kaldı.

40'ıncı dakikada Boluspor hızlı atağa kalktı. Orta sahada Hüsamettin Yener'in gönderdiği pasta, kaleciyle karşı karşıya kalan Berk Yıldız, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0

Maçın ilk yarısı Boluspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı

69'uncu dakikada Şanlıurfaspor savunmasının arkasına yapılan uzun pasta, Hüsamettin Yener'i düşüren Mboula, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

90+6'ıncı dakikada top önünde kalan Eren'in, Şanlıurfaspor kalesine çektiği şutta, top kalecide kaldı.

Mücadele, Boluspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Şanlıurfaspor, Berk Yıldız, Boluspor, 3-sayfa, Futbol, Spor, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Spor Bolu'da Kar Yağışı Altında Boluspor, Şanlıurfaspor'u 1-0 Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:39 İşte terör örgütünün acımasızlığı Küçük çocuk havan saldırısında bu hale geldi İşte terör örgütünün acımasızlığı! Küçük çocuk havan saldırısında bu hale geldi
18:08 Yenidoğan Çetesi davasında ara karar Sanıkların tutukluluk halleri devam edecek Yenidoğan Çetesi davasında ara karar! Sanıkların tutukluluk halleri devam edecek
17:52 Canlı anlatım Kıran kırana maçta tempo çok yüksek Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tempo çok yüksek
17:06 Rusya yeni füzesine çok güveniyor: Dünyada kimsede yok, Avrupa’da her yeri vurabiliriz Rusya yeni füzesine çok güveniyor: Dünyada kimsede yok, Avrupa'da her yeri vurabiliriz
13:18 Bahis operasyonunda tutuklanan fenomenlerden paylaşım başına dudak uçuklatan kazanç Bahis operasyonunda tutuklanan fenomenlerden paylaşım başına dudak uçuklatan kazanç
07:07 Kemal Kılıçdaroğlu’ndan kayyum tepkisi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kayyum tepkisi
06:46 İstanbul’da fabrika yangını İstanbul'da fabrika yangını
01:57 İstanbul Havalimanı’nda yolculara Şevval Sam sürprizi İstanbul Havalimanı'nda yolculara Şevval Sam sürprizi
01:11 Ünlü kebapçı Bedri Usta’nın kardeşi feci şekilde can verdi Ünlü kebapçı Bedri Usta'nın kardeşi feci şekilde can verdi
00:37 Kayyum kararının ardından harekete geçen CHP, 414 belediye başkanını Ankara’ya çağırdı Kayyum kararının ardından harekete geçen CHP, 414 belediye başkanını Ankara'ya çağırdı
00:16 Samsun’da iğrenç olay: 76 yaşındaki adam köpeğe cinsel saldırıdan tutuklandı Samsun'da iğrenç olay: 76 yaşındaki adam köpeğe cinsel saldırıdan tutuklandı
23:17 DEM’li eş başkandan Tunceli’de ayaklanma çağrısı: 1938’deki gibi işgal ettiler DEM'li eş başkandan Tunceli'de ayaklanma çağrısı: 1938'deki gibi işgal ettiler
23:16 Kayyum kararının ardından Tunceli ve Elazığ için ’Yasak’ kararı Kayyum kararının ardından Tunceli ve Elazığ için 'Yasak' kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2024 19:21:22. #1.11#
SON DAKİKA: Bolu'da Kar Yağışı Altında Boluspor, Şanlıurfaspor'u 1-0 Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.