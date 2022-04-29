Boluspor, Adanaspor maçına 3 puan parolasıyla çıkacak - Son Dakika
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Boluspor, Adanaspor maçına 3 puan parolasıyla çıkacak

29.04.2022 13:35

Spor Toto 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor, deplasmanda oynayacağı Adanaspor maçında galip gelerek 3 puanın sahibi olmak istiyor.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor, deplasmanda oynayacağı Adanaspor maçında galip gelerek 3 puanın sahibi olmak istiyor.

Ligde 38 puanla 16. sırada yer alan ve düşme hattında bulunan Bolu ekibi, 1 Mayıs'ta Yeni Adana Stadı'nda Adanaspor ile karşılaşacak.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kulüp başkanı Oğuzhan Özçelik ve yöneticiler, bu karşılaşma için takımı Adana'ya uğurladı.

Takım otobüsünde oyunculara seslenen Özcan, maçı izlemek için Adana'ya gideceğini belirterek, "Maçtan önce soyunma odasına geleceğim. Dün size verdiğim sözleri unutmadım. Söz nasıl tutulurmuş onu da göstereceğiz inşallah. Bolulular olarak size güveniyoruz. Siz elinizden geleni yapın. Başarılı olacağız. Adana'da görüşmek üzere. Biz bitti demeden bitmez." diye konuştu.

Antrenör Emre Toraman da son 4 maçın kaldığını aktararak, "Allah'ın izniyle ligde kalacağız. Adana'ya kendimize yakışan bir skor için gidiyoruz. Her zaman hedefimiz var. Oradan güzel puanlar alıp geri döneceğiz." ifadelerini kullandı.

Boluspor, Adanaspor maçına 3 puan parolasıyla çıkacak
Boluspor, Adanaspor maçına 3 puan parolasıyla çıkacak
Boluspor, Adanaspor maçına 3 puan parolasıyla çıkacak
Boluspor, Adanaspor maçına 3 puan parolasıyla çıkacak
Boluspor, Adanaspor maçına 3 puan parolasıyla çıkacak

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Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Boluspor, Adanaspor maçına 3 puan parolasıyla çıkacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Boluspor, Adanaspor maçına 3 puan parolasıyla çıkacak - Son Dakika
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