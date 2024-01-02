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Boluspor, forvet oyuncusu Anıl Koç'u kadrosuna kattı - Son Dakika
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Boluspor, forvet oyuncusu Anıl Koç'u kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, forvet oyuncusu Anıl Koç'u transfer etti. Koç, 28 yaşında ve daha önce birçok farklı takımda forma giydi. Boluspor, ligin ikinci devresine hazırlanmak için Antalya'da kamp yapıyor.

Boluspor, forvet oyuncusu Anıl Koç\'u kadrosuna kattı
02.01.2024 - 15:09,
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, forvet oyuncusu Anıl Koç'u kadrosuna kattı.

Ligde 22 puanla 10'uncu sırada yer alan kırmızı-beyazlı ekip, ligin ikinci devresine Antalya'da hazırlanıyor.

Kadrosunu güçlendirmek isteyen Boluspor, 28 yaşındaki Anıl Koç ile 1,5 yıllık anlaşma imzaladı.

Futbola Anderlecht altyapısında başlayan Koç, daha sonra Standard Liege altyapısına transfer olarak burada A takıma yükseldi.

Koç, daha sonra, Charlton Athletic, VV St. Truiden, FC Eindhoven, Antalyaspor, Atlantas, Altınordu, Kasımpaşa ve Manisa Futbol Kulübü takımlarında forma giydi.

Anıl Koç profesyonel kariyerinde 171 resmi karşılaşmaya çıkarken, 29 kez gol sevinci yaşadı.

Koç ayrıca, 11 kez Belçika Milli Takım alt yaş gruplarında görev alırken, 6 kez Türk Milli Takımı alt yaş gruplarında forma giydi.

Kaynak: AA
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