Boluspor-Bursaspor maçının ardından - Son Dakika
Üye Girişi

Boluspor-Bursaspor maçının ardından

06.03.2022 17:30
Boluspor-Bursaspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Bursaspor ile 1-1 berabere kalan Beypiliç Boluspor'un teknik direktörü Reha Kemal Erginer, maçın hakemi Mert Güzenge'nin yönetimini eleştirerek, "Hakem inanılmaz derecede bizi oyundan koparmak istedi.

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Bursaspor ile 1-1 berabere kalan Beypiliç Boluspor'un teknik direktörü Reha Kemal Erginer, maçın hakemi Mert Güzenge'nin yönetimini eleştirerek, "Hakem inanılmaz derecede bizi oyundan koparmak istedi. Maçı bir taraftan alıp bir tarafa bıraktı. Hakemlerin işi bu değil." dedi.

Erginer, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmanın genelinin zor geçtiğini söyledi.

İlk yarıyı iyi şekilde tamamladıklarını ancak ikinci yarının hiç planlamadıkları, düşünmedikleri şekilde geliştiğini anlatan Erginer, "Hakemler hakkında çok yorum yapan biri değilim ama hakem inanılmaz derecede bizi oyundan koparmak istedi. Maçı bir taraftan alıp bir tarafa bıraktı. Hakemlerin işi bu değil. Hakem maçı yönetsin, maçı hak eden kazansın." diye konuştu.

Erginer, maçta iki kırmızı kart gördüklerini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Maçta hatalı kararlar da verilir ama hakem ile oyuncularım arasında geçen diyalogda aktarmayacağım şeyler de var. Hakemlerin işleri bunlar değil. Burada bir mücadele veriliyor. Her iki takım için de çok önemli maç. İki takım da mücadele ediyor. Sen bu mücadeleye dışarıdan gelerek 'dengeleri bozacak unsur' oluyorsun. Bırakın sahada mücadele edilsin. Hak eden sahada kazansın. Bunlara ne Bursaspor'un ne Boluspor'un ne de başka takımların ihtiyacı var. Hakemler bunları neden kendilerine vazife ediniyor bilmiyorum."

İki kırmızı kartın kendilerini olumsuz etkilediğini vurgulayan Erginer, "Yediğimiz golden sonra 9 kişi kaldık. Yine de çok fazla pozisyon vermedik. Takım inanılmaz mücadele etti. İki gol pozisyonumuz var, tekrar üstünlüğü ele geçirebilirdik. Bugün sahada oynayan, oynamayan ve kulübeden destek veren bütün oyuncularımı kutluyor, hepsini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bursaspor cephesi

Bursaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Boluspor'un eksik kalmasıyla oyun üstünlüğünü ele geçirdiklerini söyledi.

Oyunla, oyuncuyla ilgili bazı sınırlılıkları olmasının zorluğunu yaşadıklarını ifade eden Tuna, "Lig de devam ediyor. Bu kalan kısa sürede daha iyi oynamak ve mücadele etmek zorundayız ama sonuç alamamak kötü. Çok pozisyona girip, üretip, atakları olumlu gerçekleştirip, futbol adına çok fazla doğru yapıp sahada kazanamamak, kazanamama serisi de olması bir hayli moral bozucu." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Boluspor Bursaspor maçının ardından Boluspor Bursaspor maçının ardından Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 1 Bursaspor: 1 Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 1 Bursaspor: 1

Spor Toto, Bursaspor, Boluspor, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Boluspor-Bursaspor maçının ardından - Son Dakika


Son Dakika
17:31 Aziz Yıldırım'dan Mesut Özil ve İrfan Can'a tavsiye: Her şeyi bir kenara bırakın, Trabzonspor maçını alın
17:19 26 yıl sonra Süper Lig'e çıktılar! Başkan Sancak'ın konu ile açıklaması şok etti: 5-6 tane muska bulduk
17:12 Putin'in barış için tek bir şartı var! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açıkladı: Taleplerimiz karşılanmalı
16:41 Freni boşalan vinç şarampole yuvarlandı, sürücüsü araçta sıkışıp kaldı!
16:40 Tarlada patpat devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
16:39 Ahmet Hakan'ın "Oyunculuğundan nefret ediyorum" dediği Hazal Kaya'dan sert çıkış: Senin fikrinin ne önemi var vasat herif
16:16 Ukrayna'da kaos devam ediyor! Halk, marketleri yağmalayanları çırılçıplak soydu, kemerle dövdü
16:11 Yargıtay'ın "Baz istasyonu" kararı! Galatasaray 3 milyon lirayı geri ödeyecek
16:00 Son Dakika: Rusya, Ukrayna'nın Vinnytsia kentine füze saldırısı düzenledi! Bir havalimanı tamamen yok oldu
15:53 PSG'nin yıldızı İcardi'nin karısı Wanda Nara, bu sefer de yataktan paylaştığı iç çamaşırlı videosu ile olay yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2022 17:37:36. #1.11#
SON DAKİKA: Boluspor-Bursaspor maçının ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement