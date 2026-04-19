Boluspor\'dan Şok Galibiyet: 6-0

Oğuzhan EKE-Zübeyde ÖZMEN/ BOLU,
STAT: Atatürk
HAKEMLER: Yusuf Ziya Gündüz, Mahmut Gülle, Salih Burak Demirel,
BOLUSPOR: Türker Dırdıroğlu, Ömürcan Artan, Lima, Barış Alıcı, Liço (Dk. 46 Balbudia), Arda Usluoğlu (Dk. 87 Deniz Yıldız), Doğan Can Davas, Mustafa Alptekin Çaylı (Dk. 62 Abdulsamet Kırım), Kaan Arslan (Dk. 71 Onur Öztonga), Kouagba (Dk. 46 Mert Çetin), Harun Alpsoy
ADANA DEMİRSPOR: Ata Gül, Enes Demirtaş (Dk. 81 Yiğit Can Okat), Mert Menemencioğlu (Dk. 81 Demir Yavuz), Ahmet Bolat, Gökdeniz Tunç, Yusuf Buğra Demirkıran, Ali Fidan, Osman Kaynak (Dk. 81 Aslan Atay), Ahmet Yılmaz (Dk. 31 Diyar Zengin), Muhammed Ergen (Dk. 62 Aykut Sarıkaya), Toprak Bayar
GOLLER: Dk. 20 Lima, Dk. 24 Barış Alıcı, DK. 53 Ömürcan Artan, Dk. 58 Arda Usluoğlu, Dk. 68 Doğan Can Davas, Dk. 82 Barış Alıcı (Boluspor),
SARI KARTLAR: Mert Menemencioğlu, Yusuf Buğra Demirkıran (Adana Demirspor),
1'inci Lig'in 36'ncı haftasında Boluspor, kendi sahasında karşılaştığı Adana Demirspor'u 6-0 mağlup etti.
20'inci dakikada Lima kendi sürdüğü topla ceza sahasına gelerek topu ağlara gönderdi: 1-0.
24'üncü dakikada Adana Demirsporun genç oyuncularının ters kafa vuruşuyla topu önünde bulan Barış Alıcı takımının ikinci golünü attı: 2-0.
53'üncü dakikada Ömürcan Artan'ın ceza alanı dışındaki sert şutu ağlara gitti: 3-0.
58'inci dakikada sol kanattan ceza alanına giren Barış Alıcı'nın verdiği pasla topla buluşan Arda topu ağlara gönderdi: 4-0.
68'inci dakikada Arda'nın ceza alanındaki pasında Doğan Can Davas, takımının beşinci golünü kaydetti: 5-0.
82'nci dakikada Boluspor'da topla buluşan Barış Alıcı kendisinin 2'nci golünü attı: 6-0.
Karşılaşma Boluspor'un 6-0 galibiyetiyle sona erdi.
