Üye Girişi
Son Dakika Logo

Boluspor, Sivasspor'a 2-1 Yenildi

09.04.2026 19:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1. Lig'in 34. haftasında Boluspor, Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu. Goller Avramovski ve Okoronkwo'dan.

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Burak Demirkıran, Harun Reşit Güngör, Batuhan Bıyıklı

BOLUSPOR: Türker, Ömürcan, Kaan, Kouagba, Lima, Balburdia, Barış, Harun, Doğan Can (Dk. 84 Baluta), Devran (Dk. 45 Alptekin), Arda

ÖZBELSAN SİVASSPOR: Göktuğ, Murat, Appindangoye, Okan, Uğur, Kamil (Dk. 75 Mert), Cihat, Malle (Dk. 75 Emre), Avramovski (Dk. 88 Özkan), Ethemi (Dk. 66 Mehmet), Okoronkwo

GOLLER: Dk. 3 Avramovski, Dk. 28 Okoronkwo (Sivasspor), Dk. 31 Doğancan (Boluspor)

KIRMIZI KART: Dk. 90+2 Balburdia (Boluspor)

SARI KARTLAR: Cihat, Göktuğ (Özbelsan Sivasspor)

1'inci Lig'in 34'üncü haftasında Boluspor, kendi sahasında karşılaştığı Özbelsan Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu.

3'üncü dakikada Sivasspor atağında Murat'ın attığı pasta ceza sahası içerisinde topu önünde bulan Avramovski'nin köşeye çektiği şut ağlara gitti: 0-1.

28'inci dakikada Sivasspor atağında Uğur'un kale önüne yaptığı ortada topa dokunan Okoronkwo, takımının ikinci golünü kaydetti: 0-2.

31'inci dakikada gelişen Boluspor atağında Lima'nın ceza sahasının sağından kale önüne attığı pasta Doğan Can topu ağlara gönderdi: 1-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı Özbelsan Sivasspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

62'nci dakikada Bolusporlu Ömürcan'ın ceza sahası dışından çektiği sert şut direkten döndü.

90+2'nci dakikada rakibine faul yapan Bolusporlu Balburdia ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Karşılaşma Özbelsan Sivasspor'un 2-1'lik galibiyeti ile sona erdi.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 20:25:47. #7.12#
SON DAKİKA: Boluspor, Sivasspor'a 2-1 Yenildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.