Boluspor, Sivasspor\'a 2-1 Yenildi

STAT: Atatürk
HAKEMLER: Burak Demirkıran, Harun Reşit Güngör, Batuhan Bıyıklı
BOLUSPOR: Türker, Ömürcan, Kaan, Kouagba, Lima, Balburdia, Barış, Harun, Doğan Can (Dk. 84 Baluta), Devran (Dk. 45 Alptekin), Arda
ÖZBELSAN SİVASSPOR: Göktuğ, Murat, Appindangoye, Okan, Uğur, Kamil (Dk. 75 Mert), Cihat, Malle (Dk. 75 Emre), Avramovski (Dk. 88 Özkan), Ethemi (Dk. 66 Mehmet), Okoronkwo
GOLLER: Dk. 3 Avramovski, Dk. 28 Okoronkwo (Sivasspor), Dk. 31 Doğancan (Boluspor)
KIRMIZI KART: Dk. 90+2 Balburdia (Boluspor)
SARI KARTLAR: Cihat, Göktuğ (Özbelsan Sivasspor)
1'inci Lig'in 34'üncü haftasında Boluspor, kendi sahasında karşılaştığı Özbelsan Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu.
3'üncü dakikada Sivasspor atağında Murat'ın attığı pasta ceza sahası içerisinde topu önünde bulan Avramovski'nin köşeye çektiği şut ağlara gitti: 0-1.
28'inci dakikada Sivasspor atağında Uğur'un kale önüne yaptığı ortada topa dokunan Okoronkwo, takımının ikinci golünü kaydetti: 0-2.
31'inci dakikada gelişen Boluspor atağında Lima'nın ceza sahasının sağından kale önüne attığı pasta Doğan Can topu ağlara gönderdi: 1-2.
Karşılaşmanın ilk yarısı Özbelsan Sivasspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.
62'nci dakikada Bolusporlu Ömürcan'ın ceza sahası dışından çektiği sert şut direkten döndü.
90+2'nci dakikada rakibine faul yapan Bolusporlu Balburdia ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Karşılaşma Özbelsan Sivasspor'un 2-1'lik galibiyeti ile sona erdi.
