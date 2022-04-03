Bordo-mavili taraftarlardan Beşiktaş maçı öncesi takımlarına destek - Son Dakika

Süper Lig'in 31'nci haftasında oynanacak Trabzonspor- Beşiktaş maçı öncesi bir araya gelen bordo-mavili taraftarlar, şampiyonluk sloganlarıyla takımlarına destek oldu.

Karsaatler kala bordo-mavili taraftarlar, kent meydanına akın etti.

15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda toplanan ve hep bir ağızdan "Bu sene sensin şampiyon", "O sene bu sene" tezahüratlarında bulunarak, meşaleler yakan taraftarlar horon ve kolbastı oynadı.

Bordo-mavili bayraklarla donatılan kentte, taraftarlar maç saatini heyecanla bekliyor.