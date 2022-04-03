Bordo-mavili taraftarlardan Beşiktaş maçı öncesi takımlarına destek - Son Dakika
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Bordo-mavili taraftarlardan Beşiktaş maçı öncesi takımlarına destek

03.04.2022 17:21

Süper Lig'in 31'nci haftasında oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçı öncesi bir araya gelen bordo-mavili taraftarlar, şampiyonluk sloganlarıyla takımlarına destek oldu.

Süper Lig'in 31'nci haftasında oynanacak Trabzonspor- Beşiktaş maçı öncesi bir araya gelen bordo-mavili taraftarlar, şampiyonluk sloganlarıyla takımlarına destek oldu.

Karsaatler kala bordo-mavili taraftarlar, kent meydanına akın etti.

15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda toplanan ve hep bir ağızdan "Bu sene sensin şampiyon", "O sene bu sene" tezahüratlarında bulunarak, meşaleler yakan taraftarlar horon ve kolbastı oynadı.

Bordo-mavili bayraklarla donatılan kentte, taraftarlar maç saatini heyecanla bekliyor.

Bordo-mavili taraftarlardan Beşiktaş maçı öncesi takımlarına destek
Bordo-mavili taraftarlardan Beşiktaş maçı öncesi takımlarına destek
Bordo-mavili taraftarlardan Beşiktaş maçı öncesi takımlarına destek

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Bordo-mavili taraftarlardan Beşiktaş maçı öncesi takımlarına destek - Son Dakika


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