Bordo mavililerde transferlerin ardı arkası kesilmiyor! Puchacz da imzaya geliyor

Putin en çok ona güveniyor! Kazakistan'a gönderdiği komutan geçmişiyle gündemde

Devre arası transfer dönemine hızlı giriş yapan takımlardan olan bordo-mavililer, yeni sol bekini Almanya'da buldu. Union Berlin'in Polonyalı savunmacısı Tymoteusz Puchacz ile anlaşma sağladı. 22 yaşındaki oyuncunun bugün Trabzon'da olması bekleniyor.

3. TRANSFER OLACAK

Sağlık kontrollerinin ardından imzayı atacak Polonyalı oyuncu, Trabzonspor'un devre arasındaki 3. transferi olacak. Fırtına daha önce Jean Evrard Kouassi ve Edin Visca'yı renklerine bağlamıştı.

KAAN AYHAN ISRARI

Stoper pozisyonu için de takviye yapacak Trabzonspor, Kaan Ayhan ısrarını sürdürüyor. Daha önce Beşiktaş'ın da talip olduğu milli oyuncu için tüm şartlarını zorlayacak Fırtına, Kaan'la transferi noktalamak istiyor. 27 yaşındaki savunmacının, Sassuolo ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

4 MİLYON EURO'YA BİTEBİLİR

Kaan Ayhan için ilk etapta 8 milyon euro isteyen İtalyan ekibi, 6 milyon euro'ya kadar düştü. Trabzonspor, 4 milyon euro'ya bu transferi bitirmek istiyor.