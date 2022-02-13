Boupendza'dan sonra bir başka Süper Lig kralını kadrosuna katıyor

Gökçek, 6 liderin yanına onu da dahil etti: Gizli ortak nerede, fotoğrafa dikkatli bakın

Cyle Larin'in sözleşme uzatmaması, Batshuayi'nin kiralık sözleşmesinin bitecek olması sebebiyle Beşiktaş gol hattını sil baştan yeniliyor.

"LİGİ BİLEN FUTBOLCU" KRİTERİ

Aaron Boupendza ile prensip anlaşmasına varan, kulübü Al Arabi ile de anlaşan Beşiktaş'ın gelecek sezonki transfer hedefi Süper Ligi tanıyan ve başarılı olmuş yabancı oyuncularla anlaşmak.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA

Siyah-beyazlılar, Alman ekibi Leipzig'in Real Sociedad'a kiraladığı 26 yaşındaki forvet Alexander Sörloth için kulübü ve menajeriyle temasa geçti. Kara Kartal, Sörloth'ü satın alma opsiyonlu kiralamak istiyor.

GÖRÜŞME YAPILDI

Fotomaç'taki habere göre; kiralık olarak gittiği Real Sociedad'da toplam 26 resmi maça çıkan ve bu periyotta 5 gol atıp, 1 de asist yapabilen Norveçli oyuncu için bonservisini elinde bulunduran Leipzig ile temas kuruldu, ayrıca menajeri ile bir ön görüşme yapıldı. Leipzig 20 milyon euro ödediği Sörloth'un satışına sıcak bakıyor.

TRABZONSPOR'UN ONAY VERMESİ GEREKİYOR

Sörloth'un menajeri Almanya'dan sonra İspanya'da da başarılı olamayan oyuncusu için Türkiye'nin en doğru ülke doğru görüşünde. Ancak Beşiktaş, vakit kaybetmemek için önce Trabzonspor'un olurunu almak zorunda. Çünkü Norveçli oyuncunun Türkiye'ye satışında öncelik bordo-mavililerde. Yani Beşiktaş, Trabzonspor Sörloth'u istememesi durumunda Norveçli oyuncuyu renklerine katabiliyor.