Boynundan halatla köprüye asılan Vinicius Junior formalı şişme bebek, dünya futbolunda krize neden oldu! - Son Dakika
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Boynundan halatla köprüye asılan Vinicius Junior formalı şişme bebek, dünya futbolunda krize neden oldu!

23.05.2023 12:39

Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior'un Valencia maçında ırkçılığa maruz kalması dünya futbolunda büyük yankı uyandırmıştı. Valencia, Brezilyalı yıldıza ırkçı söylem ve davranışlarda bulunan taraftarların ömür boyu stat men edildiğini duyururken, İspanya'da bir skandal daha meydana geldi. Madrid'de bir köprüde, Vinicius Junior'u sembolize eden bir şişme bebeğin köprüye asıldığı görüntülere ulaşıldı. Madrid polisinin olayla ilgili 4 kişi gözaltına aldı.

Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior'a yapılan ırkçılık skandalı büyüyor. Son olarak Madrid'de ortaya çıkan görüntü kan dondurdu.

KÖPRÜYE MAKETİNİ ASTILAR

Madrid'de bir köprüye Vinicius Junior'u sembolize eden bir maket asıldı. Brezilyalı yıldız açık açık ölümle tehdit edilirken, Madrid polisi olayla ilgili olarak 4 kişiyi gözaltına aldı.

NE OLMUŞTU?

Mücadelenin 71. dakikasında Vinicius Junior, tribünde bir taraftarın kendisine ırkçı söylem ve davranışlarda bulunduğu gerekçesiyle oyunu durdurdu. Polisin taraftara müdahalesi sonrası devam eden oyunda Vinicius Jr. öfkesine yenik düştü ve rakibine yaptığı sert hareket sonrası kırmızı kartla cezalandırıldı. Tribünde birçok taraftar Vinicius Junior'a ırkçı söylemlerde bulunurken, Valencia kulübü yaşananların faturasını kesti.

Olay fotoğrafları:

Dünya futbolunu çalkalayan skandal büyüyor! Köprüye boynundan asılan Vinicius Junior maketi kan dondurdu
Dünya futbolunu çalkalayan skandal büyüyor! Köprüye boynundan asılan Vinicius Junior maketi kan dondurdu
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Dünya futbolunu çalkalayan skandal büyüyor! Köprüye boynundan asılan Vinicius Junior maketi kan dondurdu Dünya futbolunu çalkalayan skandal büyüyor! Köprüye boynundan asılan Vinicius Junior maketi kan dondurdu

Vinicius Junior, Real Madrid, Valencia, Madrid, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Boynundan halatla köprüye asılan Vinicius Junior formalı şişme bebek, dünya futbolunda krize neden oldu! - Son Dakika


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