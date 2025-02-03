Brad Friedel\'dan Beşiktaşlıları kahreden transfer iddiası

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Beşiktaş'ta Hasan Arat döneminde yaşanan yönetimsel kriz sonrası adeta kovulur gibi görevine son verilen yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel, siyah-beyazlılarla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Friedel, İtalyan ekibi Genoa'ya kiralanan Jean Onana hakkında çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.

"75 TANE OYUNCU RAPORU GÖNDERDİM"

Habertürk'e açıklamalar yapan Brad Friedel, ocak dönemi için Arat yönetimine 75 tane futbolcu raporu gönderdiğini söylediğini açıkladı. Friedel, açıklamasında, "Ben toplamda 500 civarında, ocak dönemi için ise 75 tane oyuncu raporu gönderdim kulübe. Bu raporlar hazır. Muhtemelen yönetim değiştiği için eski yönetimden kalan şeylere çok bakılmadı" sözlerini sarf etti.

"ONANA'NIN MAAŞININ YARISINI BEŞİKTAŞ ÖDEYECEK"

Friedel ayrıca, Beşiktaş'ta oyunculara ödenen maaş standardının çok yüksek olduğunu da belirtirken, Genoa'ya gönderilen Jean Onana hakkında da dikkat çeken iddialarda bulundu. Friedel, konuyla ilgili olarak, "Bizim kulübümüzde verdiğimiz maaşlar standartların çok çok üzerinde. Bu yüzden satış yapmak çok zor. Onana gitti, evet ama maaşının yarısını Beşiktaş ödeyecek" şeklinde konuştu.

BEŞİKTAŞ'IN KAP'A YAPTIĞI ONANA AÇIKLAMASI

Beşiktaş'ta beklentilerin altında kalan Jean Onana'nın satın alma opsiyonuyla beraber İtalya ekibi Genoa'ya kiralandığı açıklandı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan KAP bildirimi şöyle;

"Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Jean Emile Junior ONANA ONANA'nın 2024-2025 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Genoa Cricket and Football Club S.P.A. kulübüyle ve oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Genoa Cricket and Football Club S.P.A. kulübünün satın alma opsiyonu bulunmaktadır."

MAAŞI NE KADAR?

Jean Onana, Beşiktaş'tan yıllık 1.6 milyon euro maaş alıyor. Brad Friedel'ın iddiasına göre bu paranın 800 bin eurosunu Beşiktaş ödemeye devam edecek. Öte yandan Geona'nın Kamerunlu oyuncunun bonservisini satın alma opsiyonunun 1.2 milyon euro olduğu öne sürüldü.

BEŞİKTAŞ RAKAMLARI

2023 yazında Fransız ekibi Lens'ten 4 milyon euroya Beşiktaş'a transfer olan Jean Onana, beklentilerin altında kaldığı ve sıkça eleştirildiği siyah-beyazlılarda 16 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda gol atamayan Kamerunlu orta saha, sadece 1 asist yapabildi. 25 yaşındaki futbolcu, geçen sezonun ikinci yarısını da Marsilya'da kiralık olarak geçirmişti. Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösterilen Onana'nın Beşiktaş ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.