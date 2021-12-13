İtalya Serie A'nın 17. haftasında Inter, sahasında Cagliari'yle karşılaştı. Mücadeleyi 4-0 gibi farklı bir skorla kazanan ev sahibi takımda milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, gol ve asistiyle maça damga vurdu.
Karşılaşmanın 29. dakikasında Lautaro Martinez'in attığı golde asisti yapan Hakan Çalhanoğlu, 66. dakikada yeniden sahneye çıktı. Milli futbolcumuz sol kanatta aldığı topla ceza sahası yayına dribbling yaparak önünü boşalttı ve enfes bir şutla Cagliari kalecisi Cragno'yu mağlup etti. Bu gol tribünleri coştururken, Hakan'a sosyal medyada dünyanın her yerinden övgü yağdı.
Hakan Çalhanoğlu bu sezon Inter'in liderliğe oturmasında büyük rol oynadı. Milli futbolcumuz forma giydiği 15 maçta takımına 6 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.
Son Dakika › Spor › Bravo Hakan! Milli futbolcumuzun akıllara durgunluk veren golünü tüm dünya konuşuyor - Son Dakika Spor