Brezilyalı milli voleybolcunun çırılçıplak paylaşımı sosyal medyayı yıktı

Tecrübeli voleybolcu Carol Gattaz, son yaptığı paylaşımla gündemi altüst etti. 41 yaşındaki efsanevi orta oyuncu, kişisel Instagram hesabından çırılçıplak poz paylaştı.

UZUN NOT PAYLAŞTI

Doğa temalı fotoğrafının yanında uzunca bir not yazan Gattaz, hayranlarını şaşırttı. Gattaz paylaşımında, "Kendimi tanımak, iyileştirmek, sevmek, ufkumu genişletmek, maneviyatımla bağlarımı güçlendirmek, kapasitemi ve becerilerimi keşfetmek... Başkaları ve dünya için daha iyi olmanın tek yolu budur. Ne de olsa burada ancak taşanları sunabiliyorum. Her şey benimle başlar. Barış benimle başlar. Değişim benimle başlar. Bu yüzden, evrime olan bağlılığımı bencillik olarak adlandırmayın, çünkü inanın bana, bunu kendim için yaptığımda çevremdeki herkes için de yapıyorum. Ve özellikle beni sevenler için" notunu düştü.

HAYRANLARI İKİYE BÖLÜNDÜ

Tecrübeli voleybolcunun bu paylaşımı hayranlarını ikiye böldü. Gattaz'ın böylesine cesur bir pozu paylaşması hayli tepki aldı.