Brezilyalı milli voleybolcunun çırılçıplak paylaşımı sosyal medyayı yıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Brezilyalı milli voleybolcunun çırılçıplak paylaşımı sosyal medyayı yıktı

28.12.2022 21:22

Kişisel Instagram hesabından çırılçıplak bir poz paylaşan Brezilyalı milli voleybolcu Carol Gattaz, sosyal medyayı salladı.

Tecrübeli voleybolcu Carol Gattaz, son yaptığı paylaşımla gündemi altüst etti. 41 yaşındaki efsanevi orta oyuncu, kişisel Instagram hesabından çırılçıplak poz paylaştı.

Sosyal medyayı yıktı! Brezilyalı voleybolcu çırılçıplak poz paylaştı

UZUN NOT PAYLAŞTI

Doğa temalı fotoğrafının yanında uzunca bir not yazan Gattaz, hayranlarını şaşırttı. Gattaz paylaşımında, "Kendimi tanımak, iyileştirmek, sevmek, ufkumu genişletmek, maneviyatımla bağlarımı güçlendirmek, kapasitemi ve becerilerimi keşfetmek... Başkaları ve dünya için daha iyi olmanın tek yolu budur. Ne de olsa burada ancak taşanları sunabiliyorum. Her şey benimle başlar. Barış benimle başlar. Değişim benimle başlar. Bu yüzden, evrime olan bağlılığımı bencillik olarak adlandırmayın, çünkü inanın bana, bunu kendim için yaptığımda çevremdeki herkes için de yapıyorum. Ve özellikle beni sevenler için" notunu düştü.

Sosyal medyayı yıktı! Brezilyalı voleybolcu çırılçıplak poz paylaştı

HAYRANLARI İKİYE BÖLÜNDÜ

Tecrübeli voleybolcunun bu paylaşımı hayranlarını ikiye böldü. Gattaz'ın böylesine cesur bir pozu paylaşması hayli tepki aldı.

Sosyal medyayı yıktı! Brezilyalı voleybolcu çırılçıplak poz paylaştı
YORUMLAR
500
Okyanusta kaybolan balıkçı, 2 gün sonra şamandırada bulundu Okyanusta kaybolan balıkçı, 2 gün sonra şamandırada bulundu Brezilya'da cama kafa atarak girdiği evde bulunan kadın komşusuna tecavüz etmeyi planlayan şahıs, aşırı kan kaybedince öldü Brezilya'da cama kafa atarak girdiği evde bulunan kadın komşusuna tecavüz etmeyi planlayan şahıs, aşırı kan kaybedince öldü

Brezilya, Cinsellik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Brezilyalı milli voleybolcunun çırılçıplak paylaşımı sosyal medyayı yıktı - Son Dakika


Son Dakika
21:16 Brezilyalı milli voleybolcunun çırılçıplak paylaşımı sosyal medyayı yıktı
20:56 EYT düzenlemesinde işverenlere kolaylık! Kıdem tazminatları için kredi verilecek
20:37 EYT düzenlemesiyle ilk etapta kaç kişi emekli olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan sayı verdi
20:27 EYT'de yaş şartı olmayacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonların beklediği düzenlemenin detaylarını açıkladı
20:16 110 yıllık ömründe hastaneye bir kez gitti! Arabaya ise hiç binmedi
20:09 Tepkilerin odağındaki Alex de Souza'nın heykelinin kaldırılması için başvuru yapılacak
20:04 Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler elden kaçabilir! Jorge Jesus taraftarın sabrını taşırıyor
19:44 Kasımpaşa'nın başına geçen Selçuk İnan kabusu yaşıyor! Derbiyi de kaybetti
18:54 İmamoğlu'nun danışmanı, İçişleri Bakanı Soylu'nun terörist dediği kişinin şehit kardeşi olduğunu söyledi
18:33 Sınıf arkadaşlarını tekme tokat dövüp zorla oyun oynattılar! Soruşturma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2022 21:26:52. #1.12#
SON DAKİKA: Brezilyalı milli voleybolcunun çırılçıplak paylaşımı sosyal medyayı yıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement