Bright Osayi-Samuel: Takımıma en üst düzeyde katkı sağlamak istiyorum

Fenerbahçeli futbolcu Bright Osayi-Samuel, daha iyi bir performans sergileyerek, takıma en üst düzeyde katkı sağlamak istediğini ifade etti.

Antalya'da kamp yapan Fenerbahçe'de Nijeryalı futbolcu Bright Osayi-Samuel, "İyi bir kamp ortamı geçiriyoruz. Yeni hocamızla çalışıyoruz ve onun isteklerini, bizden oynamamızı istediği stilde oynamak için çalışıyoruz. Bu kampta kendimizi geliştirip, öğreneceğimiz noktalar olacak. Zorlu ve yoğun bir kamp oluyor. Yaptığımız çalışmalardan ve buradaki ortamdan gayet keyif alıyorum. Çalışmalarımı sürdürüyorum, her şey yolunda. Bu kamptan önce de iyi bir grup olduğumuzu düşünüyordum, halen de aynı fikirdeyim. Birbirimizi geliştirebilmek açısından herkes burada birbirine yardımcı oluyor. Uzun süredir buradaki çalışma ortamından dolayı, ailemizden ve arkadaşlarımızdan uzaktayız. Burada kaldığımız süre zarfında birlikte olmamız, birlikte kalmamız gerekiyor. Beraber zaman geçirmemiz gerekiyor. Herkesin birbirine inandığını ve güvendiğini düşünüyorum. Bu noktada takım içindeki kimya çok önemli. Güçlendireceğimiz kimyayla beraber bunları maçlara yansıtmak istiyoruz. Bu kamp bizler açısından faydalı olacaktır" dedi.