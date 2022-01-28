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Bright Osayi-Samuel: Takımıma en üst düzeyde katkı sağlamak istiyorum - Son Dakika

Bright Osayi-Samuel: Takımıma en üst düzeyde katkı sağlamak istiyorum

28.01.2022 17:47
Bright Osayi-Samuel: Takımıma en üst düzeyde katkı sağlamak istiyorum

Fenerbahçeli futbolcu Bright Osayi-Samuel, daha iyi bir performans sergileyerek, takıma en üst düzeyde katkı sağlamak istediğini ifade etti.

Fenerbahçeli futbolcu Bright Osayi-Samuel, daha iyi bir performans sergileyerek, takıma en üst düzeyde katkı sağlamak istediğini ifade etti.

Antalya'da kamp yapan Fenerbahçe'de Nijeryalı futbolcu Bright Osayi-Samuel, "İyi bir kamp ortamı geçiriyoruz. Yeni hocamızla çalışıyoruz ve onun isteklerini, bizden oynamamızı istediği stilde oynamak için çalışıyoruz. Bu kampta kendimizi geliştirip, öğreneceğimiz noktalar olacak. Zorlu ve yoğun bir kamp oluyor. Yaptığımız çalışmalardan ve buradaki ortamdan gayet keyif alıyorum. Çalışmalarımı sürdürüyorum, her şey yolunda. Bu kamptan önce de iyi bir grup olduğumuzu düşünüyordum, halen de aynı fikirdeyim. Birbirimizi geliştirebilmek açısından herkes burada birbirine yardımcı oluyor. Uzun süredir buradaki çalışma ortamından dolayı, ailemizden ve arkadaşlarımızdan uzaktayız. Burada kaldığımız süre zarfında birlikte olmamız, birlikte kalmamız gerekiyor. Beraber zaman geçirmemiz gerekiyor. Herkesin birbirine inandığını ve güvendiğini düşünüyorum. Bu noktada takım içindeki kimya çok önemli. Güçlendireceğimiz kimyayla beraber bunları maçlara yansıtmak istiyoruz. Bu kamp bizler açısından faydalı olacaktır" dedi.

"HEDEFİMİZ DAİMA KAZANMAK VE HER KULVARDA SONUNA KADAR GİTMEK"Mücadelelerini sürdüreceklerini dile getiren Osayi, "Şu an içinde bulunduğumuz durum zor olsa da her kulvarda hedefimiz daima kazanmak ve sonuna kadar gitmektir. Sezonun geri kalanı için de alacağımız bir-iki kupa var. Bu kupaları alabileceğimizi düşünüyorum. Özellikle Konferans Ligi'nde de bu başarıyı sağlayabileceğimizi düşünüyorum. Aynı şekilde Türkiye Kupası da bu hedeflerden bir tanesi. Ligde de inanmaya devam etmemiz gerekiyor. Rakiplerimizin de puan kayıpları olacaktır. Bu noktada kendimize odaklanmamız gerekiyor. Bu şekilde ilerlemeliyiz ve sıkı çalışmayı sürdürmeliyiz. Aynı şekilde teknik direktörümüzün bizden istediklerini yerine getirmek için çalışmaya devam etmeliyiz" diye konuştu."NEGATİF YORUMLAR, FUTBOLUMU ETKİLEMİYOR"Her zaman kazanmaya gayret gösterdiklerini ifade eden Osayi, "Sonuçlardan bağımsız olarak bu tip yorumların her zaman olacağını düşünüyorum. Kazandığınızda insanlar mutlu, kaybettiğinizde haliyle mutsuz olacaklardır. Kişisel olarak bu negatif yorumlar, futbolumu etkilemiyor. Bu olan olaylar benim kontrolümde olan olaylar değil. Kazanma mantalitesi ile devam etmemiz gerekiyor. Bunu sağlayabilirsek, istediğimiz hedeflere ulaşmaya başladıkça da oluşan bu yorumlar daha olumlu bir havaya bürünecektir. Başarı hepimizi daha da birbirine bağlayacaktır" şeklinde konuştu."İYİ MAÇLAR ÇIKARDIM, DEFANSİF YÖNÜM GELİŞTİ"Bright Osayi-Samuel, kariyeri boyunca kanat oyuncusu olarak görev aldığını dile getirerek, "Benim açımdan farklı pozisyonlarda oynamak hiçbir sorun yaratmıyor. Çünkü bu benim potansiyelimi ve kabiliyetimi gösteren de bir unsur. Vitor Pereira ile çalıştığımız dönemlerde; çalıştığım diğer hocalara göre kıyaslarsam, defansif yönümü daha da geliştirdim. Bu konuda ondan çok şey öğrendim. Dolayısıyla bu konuya pozitif bakıyorum. Ofansif kanat oyuncusuyum ama işim daima özgüvenli bir şekilde görevimi yerine getirmek. Son maçlarda bunu bir nebze daha fazla gösterebildiğimi düşünüyorum. Gol ve asist konusunda takımıma katkı sağlamak mantalitesiyle hareket ediyorum. Evet, iyi maçlar çıkardım ama aynı zamanda takıma gol ve asistle katkı vermek de çok önemli. İyi bir maç çıkarmanıza rağmen takıma asist ve gol konusunda katkı sağlayamıyorsanız, bu tam anlamıyla görevinizi yerine getirmemiş olduğunuzu gösterebilir. Şu an durumumdan dolayı gayet keyif alıyorum, oynayacağım futbol tabii ki bana bağlı. Bunu istikrarlı bir şekilde sürdürmem gerekiyor. Daha iyi bir performans sergileyerek takımıma en üst düzeyde katkı sağlamak istiyorum" dedi."GEÇMİŞ DÖNEMLERE GÖRE KENDİMİ DAHA ÖZGÜVENLİ HİSSEDİYORUM""Yeni bir yere geldiğiniz zaman bu noktaların gelişmesi biraz daha süre alabiliyor" diyen Osayi, "Şu an itibarıyla buraya alıştım. Aynı zamanda yeni bir hocamız var. Onunla da iletişimimiz kuvvetli, bizi anlayan biri ve ona alıştım. En önemli şey, özgüvenli şekilde sahada oyununuzu yansıtabilmek. Geçmiş dönemlere göre kendimi daha özgüvenli hissediyorum. Benim için şu an itibariyle bir başlangıç. Daha çok pozitif şeyler gösterebileceğimi düşünüyorum. Kendi kabiliyetimi biliyorum ve kendime inanarak; daha iyi performans ortaya koyabileceğimi taraftarlara göstermek istiyorum.  Her ne kadar kötü maçlar çıkarmış olsak da sezonun geri kalanı için pozitifim" dedi."HOCAMIZ İSMAİL KARTAL, ÖZELLİKLE KENDİME DAHA ÇOK İNANMAM GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ" İsmail Kartal'ın göreve geldiğinden bu yana aralarında harika bir iletişim oyduğunu belirten Osayi, "Kafama takılan hiçbir problem ve soru işareti yok. Bireysel olarak yaptığımız konuşmada özellikle kendime daha çok inanmam gerektiğini söyledi. Neden Fenerbahçe'nin beni buraya getirdiğini bilmemi, anlamamı ve bu noktada çalışmamı söyledi. Ben de daha fazla özgüven elde ederek; ne kadar iyi olduğumu, neler yapabileceğimi saha içinde göstermek istiyorum. Sadece bireysel değil, grup olarak da Teknik Direktörümüz oyuncularla konuşuyor. Bizden yerine getirmemizi istediği şeyleri ifade ediyor. Herkesle bizzat görüşüyor ve isteklerini söylüyor. Geldiği zamandan bu yana sıkı ve yoğun idmanlar geçiriyoruz. Bence de böyle olmalı, bu nokta da önemli. Gelecek ay yoğun maç takvimi bizi bekliyor. Dolayısıyla herkesin kendini bu anlamda hazır hissetmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı."BERABER OLURSAK HEDEFE DAHA SAĞLIKLI VE İSTİKRARLI ŞEKİLDE YÜRÜYEBİLECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"Bright Osayi-Samuel, sarı-lacivertli taraftarların kendilerine inanmaya devam etmelerini isteyerek, "Sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Onları iyi anlıyorum, elde ettiğimiz neticelerden dolayı üzgünler, hayal kırıklıkları yaşıyorlar. Kötü neticelerden sonra bireysel ve takım olarak kendimizi çok üzgün hissediyoruz. Onların duygularını çok iyi anlıyorum. Burada herkes saha içinde ve antrenmanda %100'ünü sergiliyor. Beraber olursak hedefe daha sağlıklı ve istikrarlı şekilde yürüyebileceğimizi düşünüyorum. Buraya geldiğim andan beri taraftarlardan harika destek görüyorum. Maç kazansak da kaybetsek de sürekli desteklerini bizlerle paylaşıyorlar. İyi ve kötü zamanlarda bizlerle beraber oluyorlar. Bizlere inanmaya devam ederlerse çok daha iyi maçlar çıkarabileceğimizi düşünüyorum. Zira bu bize özgüven katacak. Bununla beraber kazanma ihtimalimiz de çok daha artacak. Onların desteği bizi yukarı çekecek. Eski takımımda takım arkadaşlarımla beraber her gol ve her asistte farklı kutlamalarda bulunuyorduk. Burada da asist ve gollerle takımımızla mutlu olmak istiyorum. Bunu sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.


Bright Osayi-Samuel: Takımıma en üst düzeyde katkı sağlamak istiyorum
Bright Osayi-Samuel: Takımıma en üst düzeyde katkı sağlamak istiyorum
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Türkiye Kupası, İsmail Kartal, Fenerbahçe, Antalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bright Osayi-Samuel: Takımıma en üst düzeyde katkı sağlamak istiyorum - Son Dakika Spor


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