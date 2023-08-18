Brighton Teknik Direktörü Roberto De Zerbi, Fred'in Fenerbahçe'ye transfer olmasına şok yaşadı

Brighton Teknik Direktörü Roberto De Zerbi, Fenerbahçe'nin Fred'i renklerine bağladığını öğrenince büyük şok yaşadı. De Zerbi yaptığı açıklamada, Fred'i transfer etmeyi istediklerini ve Fred'in Fenerbahçe'ye gittiğini gördüğünde "Lanet olsun" dediğini belirtti.

"ONU GİZLİDEN GİZLİYE KADROMUZDA İSTİYORDUK"

Roberto De Zerbi yaptığı açıklamada, "Cep telefonuma baktım ve haberi gördüm. 'Fred Fenerbahçe'de' yazıyordu. Lanet olsun dedim. Caicedo sonrası en büyük adaylarımızdan biriydi. Onu gizliden gizliye kadromuzda istiyorduk." ifadelerini kullandı.