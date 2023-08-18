Brighton Teknik Direktörü Roberto De Zerbi, Fred'in Fenerbahçe'ye transfer olmasına şok yaşadı - Son Dakika

Brighton Teknik Direktörü Roberto De Zerbi, Fred'in Fenerbahçe'ye transfer olmasına şok yaşadı

Son Güncelleme: 18.08.2023 16:41

Brighton Teknik Direktörü Roberto De Zerbi, Fred'i transfer etmek istediklerini ancak Fenerbahçe'nin onu renklerine bağladığını öğrenince büyük bir şok yaşadığını belirtti. De Zerbi, Fred'i gizlice kadrolarında istediklerini söyledi.

Brighton Teknik Direktörü Roberto De Zerbi, Fenerbahçe'nin Fred'i renklerine bağladığını öğrenince büyük şok yaşadı. De Zerbi yaptığı açıklamada, Fred'i transfer etmeyi istediklerini ve Fred'in Fenerbahçe'ye gittiğini gördüğünde "Lanet olsun" dediğini belirtti.

"ONU GİZLİDEN GİZLİYE KADROMUZDA İSTİYORDUK"

Roberto De Zerbi yaptığı açıklamada, "Cep telefonuma baktım ve haberi gördüm. 'Fred Fenerbahçe'de' yazıyordu. Lanet olsun dedim. Caicedo sonrası en büyük adaylarımızdan biriydi. Onu gizliden gizliye kadromuzda istiyorduk." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin Fred'i transfer ettiğini gören Brighton'ın hocası şoke oldu: Lanet olsun
Roberto De Zerbi
Fenerbahçe'nin Fred'i transfer ettiğini gören Brighton'ın hocası şoke oldu: Lanet olsun

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Brighton Teknik Direktörü Roberto De Zerbi, Fred'in Fenerbahçe'ye transfer olmasına şok yaşadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Brighton Teknik Direktörü Roberto De Zerbi, Fred'in Fenerbahçe'ye transfer olmasına şok yaşadı - Son Dakika
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