Bu kadarını kimse beklemiyordu! Kayserispor'un Çebi açıklaması ortalığı yakıp yıkacak - Son Dakika
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Bu kadarını kimse beklemiyordu! Kayserispor'un Çebi açıklaması ortalığı yakıp yıkacak

01.04.2023 11:49

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yeni transfer Onur Bulut'un Kayserispor'la imzaladığı sözleşme hakkında "Çocuğu kandırdılar" söyleminin ardından Sarı-Kırmızılı ekipten çok ağır bir yanıt geldi. Kayserispor'un yaptığı açıklama gündemin tepesine oturdu.

Süper Lig ekibi Kayseri spor, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Onur Bulut transferiyle ilgili yaptığı açıklamalara çok sert bir cevap verdi.

AĞIR İFADELER

Kayserispor'un açıklamasındaki "Sayın Çebi'nin seviyesiz ve camiaya yakışmayan iftira mahiyetindeki söylemlerine cevap vermeyi kendimize yakıştıramıyoruz. 28 yaşında, defalarca profesyonel sözleşme imzalamış bir futbolcunun 'kandırılmasına' yönelik iddiaların ancak orta seviyeden düşük zekası bulunan insanlar tarafından mabul bulunacağını söylemek isteriz. Kendisini kamuoyunun zekasını test etmemeye, makamına uygun açıklamalar yapmaya davet ediyoruz" ifadeleri dikkat çekti.

İşte Kayserispor'dan yapılan açıklamanın tamamı:

"Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi'nin Onur Bulut transferi hakkında yapmış olduğu son beyanatları üzerine açıklama yapma ve kamuoyunu aydınlatma mecburiyeti doğmuştur.

"BİR KERE DAHA VE SON KEZ İFADE EDİYORUZ"

Bir kere daha ve son kez ifade etmek isteriz ki Onur Bulut'un, Kulübümüzle olan mevcut sözleşmesini, 3 futbol sezonunu daha uzatan, dönem harici sözleşmenin imzalanması, futbolcunun, futbolcunun temsilcilerinin ve aile bireylerinin bulunduğu bir ortamda ve futbolcunun avukatının sürece dahil olduğu bir şekilde cereyan etmiştir. Aynı süreçte, ayrıca futbolcunun 2022-2023 futbol sezonun ikinci yarısında alacağı ücreti de mevcut sözleşmesine nazaran 3 kat arttıran, bir tadil sözleşmesi daha imzalanmıştır. Ayrıca futbolcunun temsilcisi ile bir sözleşme imzalanmıştır. Bütün bu sözleşmeler Kayserispor Futbol A.Ş. münferit imza yetkilisi olarak Başkan Sayın Ali Çamlı tarafından imzalanmıştır.

"AVUKATLAR ARASINDA MÜZAKERE EDİLMİŞ"

Çıkış Hakkı düzenlemesine konu sözleşme taslağı, kulüp profesyonelleri ve avukatları ile Onur Bulut ve avukatları arasında müzakere edilmiş ve fakat Kayseripor Futbol A.Ş.nin münferit imza yetkilisi olan Başkan Ali Çamlı tarafından söz konusu sözleşme taslağı hiçbir şekilde kabul görmediğinden imzalanmamıştır. Gerek futbolcu, gerek futbolcunun temsilcileri gerekse futbolcunun aile bireyleri, Kayserispor Futbol A.Ş. başkanı Sayın Ali Çamlı'nın kendisine imza için sunulan sözleşme taslağını hiçbir şekilde kabul etmediğini ve neticede sözleşme taslağını imzalamadığını görmüştür ve bilmektedirler.

"DÜŞÜK ZEKASI BULUNAN İNSANLAR TARAFINDAN KABUL BULUNUR"

Sayın Çebi önceki söylemlerinde 'futbolcuya zorla bir sözleşme imzalattırıldığını' son açıklamasında ise 'futbolcunun kandırıldığını' söylemektedir. Sayın Çebi'nin bu seviyesiz ve temsil ettiği camiaya yakışmayan iftira mahiyetindeki söylemlerine cevap vermeyi kendimize yakıştırmadığımızı ifade etmek isteriz. Ancak 28 yaşına gelmiş, defalarca sözleşme imzalamış profesyonel bir futbolcunun, yanında temsilcileri, aile bireyleri olduğu halde ve avukatının nezaretinde gerçekleşmiş bir süreçte; 'kandırılmasına' ya da 'zorla sözleşme imzalatılmasına' yönelik iddiaların ancak orta seviyeden düşük zekası bulunan insanlar tarafından makul bulunacağını da bu vesileyle söylemek isteriz.

"KAMUOYUNUN ZEKASINI TEST ETMEMEYE, MAKAMINA UYGUN SÖZLERE DAVET EDİYORUZ"

TFF Hukuk Organlarına intikal etmiş hukuki ihtilaf konusunda daha detaylı bir açıklama yapmayı hukuka olan saygımızın bir sonucu olarak gerek duymuyoruz. Sayın Ahmet Nur Çebi'yi de konuya ilişkin telaşla yapıldığı belli olan bu mahiyetteki açıklamalar ile spor kamuoyunun zekasını test etmemeye, icra ettiği makama uygun makul ve nitelikli açıklamalar yapmaya davet ediyoruz."

BEŞİKTAŞ BAŞKANI ÇEBİ NELER DEMİŞTİ?

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, katıldığı canlı yayında Onur Bulut transferi için "Onur konusunda her iki kulüp de haklı. Ben başta sustum. Kayseri önemli ilimiz, incitmemek adına konuşmadım. Ama başkan ve yöneticiler hoş olmayan, UÇK'ya bugün gittikleri gibi o gün gitmek yerine kırıcı söylemlerde bulundular. Odaya bir çocuğu alıp imza attırıyorsanız, sonra imza yetkisi yok diyorsanız bunun diğer adı kandırmaktır. Bu futbolcu 1 milyon euro getirmiş, 3 ay kalmış gitmesine. Teşekkür edileceğine yerden yere vurulmasına, dolandııcı yalancı gibi gönderilmesine içerledim. Umarım UÇK doğru kararı verir" açıklamasını yapmıştı.

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Son Dakika Spor Bu kadarını kimse beklemiyordu! Kayserispor'un Çebi açıklaması ortalığı yakıp yıkacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bu kadarını kimse beklemiyordu! Kayserispor'un Çebi açıklaması ortalığı yakıp yıkacak - Son Dakika
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