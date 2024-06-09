Ali Koç\'tan ezeli rakiplere gözdağı: Hiç olmadığı kadar üstünlüğümüz var

Spor

Fenerbahçe'de yapılan seçimlerde 3. kez başkan seçilen Ali Koç, kürsüdeki konuşmasının ardından kulüp televizyonuna da açıklamalarda bulundu.

Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde;

"BİTMEMİŞ BİR MÜCADELEM VAR"

"Çok mutluyum, bitmemiş işlerim ve mücadelem var. Futbolda inşallah bu sene cam tavanı kırdığımız zaman göreceksiniz bizim mücadelemiz, yatırımlarımız ve çabalarımızla işler daha iyi olacak. Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi hocalarından birini getirdik. Onun da büyük faydasını göreceğimize inanıyorum, hem sportif hem sportif dışında. Güzel bir demokrasi şöleni oldu. Renkli, gergin, heyecanlı, coşkulu, ilginç, garip... Oldu ve bitti. Fenerbahçe ne kadar büyük bir camia olduğunu bir daha gösterdi. 28 bine yakın katılım var, rekoru yeniledik. Ben 30-35 bin bekliyordum.

"BİR ADIM ATANA 10 ADIM ATARIM"

Dün seçim bitti havası yaratıldığı için... Aziz Bey'in buraya gelmesi, beraber sahneye çıkmamız çok hoş görüntüler. Bir adım atana ben on adım atarım ama Fenerbahçe'ye köstek olanla aynı yolu yürüyemem. Sadece Aziz Bey değil, bütün eski yöneticiler Fenerbahçe'ye hizmet etmeli. Fenerbahçe böyle bir ayrıştırma istemiyor. Böyle olduğu zaman Fenerbahçe, geleneksel medyanın ve sosyal medyanın oyuncağı haline geliyor. Fenerbahçelilerin bu dediklerimi iyi düşünmesi lazım.

"SENEYE BU ZAMANLAR BİR ŞEYLER KUTLAMAK İSTİYORUZ"

Aziz Başkan'ın dediği gibi bu devletin Fenerbahçe'ye çok borcu var. Dün saat 8 gibi beni aradı başkan, bir nikah kıymaya gidiyordum. Kabul ettiğini söyledi teklifimi. 'FB TV'ye çıkalım' dedim, 'Ulusala çıkalım daha fazla insan izlesin' dedi. Dağ, fare doğurdu programa baktığınız zaman. Gelecek için, geleceğin inşası açısından çok önemli bir adım atıldı. Çok işimiz var, kutlayacak bir şeyimiz yok. Seneye bu zamanlar bir şeyler kutlamak istiyoruz.

"RAKİPLERİMİZİ DÜŞÜNDÜRECEK ADIMLAR"

Aziz Başkan'ın dünkü adımı çok kıymetli, rakiplerimizi düşündürecek adımlar bunlar. İyi olacak diye düşünüyorum, dua ediyorum. Yarın büyük bir maçımız var. Ülker Arena'da hep beraber buluşalım. Gerçi bilet kalmamış. Allah'ın izniyle şampiyon olalım. Şimdi totem işini ne yapacağız, benim gitmediğim iki maçı da kazandık. Yok yok, şaka yapıyorum.

"6 YILDA OLANLARI UNUTUYORUZ"

Fenerbahçe'nin gücünü rakiplerimize harcayalım, birbirimize harcamayalım. Diğer taraflarda işler çok çok iyi gidiyor. Hiç olmadığı kadar ezeli rakiplerimize üstünlüğümüz var, müessese kulüpleri ile yarışıyoruz. Bizim ana hedefimiz ekonomik bağımsızlık. Bu sene 1.5 milyar faiz ödedik. Birinci önceliğimiz ana parayı indirmek. 6 yılda olanları unutuyoruz, yarın Fenerbahçe için yepyeni bir başlangıç. Herkesin çorbada bir tuzu olacağı bir ortam istiyoruz.

"102 PUAN ALSAK, 103 PUAN ALDIRIRLARDI"

21. yüzyılda Fenerbahçe'nin 90 puan üzerinde almışlığı yok. Bu seneden de çok keyif aldık biz, çok yazık oldu. Biz 102 alsaydık, ittirip 103 vereceklerdi. Bununla mücadele ediyoruz."