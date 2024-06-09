Ali Koç'tan ezeli rakiplere gözdağı: Hiç olmadığı kadar üstünlüğümüz var - Son Dakika
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Ali Koç'tan ezeli rakiplere gözdağı: Hiç olmadığı kadar üstünlüğümüz var

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Fenerbahçe'de 3. kez başkan seçilen Ali Koç, kulüp televizyonuna konuştu. Rakibi Aziz Yıldırım'ın televizyona çıkma çağrısına olumlu karşılık vermesini ezeli rakiplerini düşündürecek bir adım olarak nitelendiren Koç, ''Fenerbahçe'nin gücünü rakiplerimize harcayalım, birbirimize harcamayalım. Diğer taraflarda işler çok çok iyi gidiyor. Hiç olmadığı kadar ezeli rakiplerimize üstünlüğümüz var, müessese kulüpleri ile yarışıyoruz'' ifadelerini kullandı.

09.06.2024 22:21
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Fenerbahçe'de yapılan seçimlerde 3. kez başkan seçilen Ali Koç, kürsüdeki konuşmasının ardından kulüp televizyonuna da açıklamalarda bulundu.

Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde;

"BİTMEMİŞ BİR MÜCADELEM VAR"

"Çok mutluyum, bitmemiş işlerim ve mücadelem var. Futbolda inşallah bu sene cam tavanı kırdığımız zaman göreceksiniz bizim mücadelemiz, yatırımlarımız ve çabalarımızla işler daha iyi olacak. Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi hocalarından birini getirdik. Onun da büyük faydasını göreceğimize inanıyorum, hem sportif hem sportif dışında. Güzel bir demokrasi şöleni oldu. Renkli, gergin, heyecanlı, coşkulu, ilginç, garip... Oldu ve bitti. Fenerbahçe ne kadar büyük bir camia olduğunu bir daha gösterdi. 28 bine yakın katılım var, rekoru yeniledik. Ben 30-35 bin bekliyordum.

"BİR ADIM ATANA 10 ADIM ATARIM"

Dün seçim bitti havası yaratıldığı için... Aziz Bey'in buraya gelmesi, beraber sahneye çıkmamız çok hoş görüntüler. Bir adım atana ben on adım atarım ama Fenerbahçe'ye köstek olanla aynı yolu yürüyemem. Sadece Aziz Bey değil, bütün eski yöneticiler Fenerbahçe'ye hizmet etmeli. Fenerbahçe böyle bir ayrıştırma istemiyor. Böyle olduğu zaman Fenerbahçe, geleneksel medyanın ve sosyal medyanın oyuncağı haline geliyor. Fenerbahçelilerin bu dediklerimi iyi düşünmesi lazım.

Ali Koç'tan ezeli rakiplere gözdağı: Hiç olmadığı kadar üstünlüğümüz var

"SENEYE BU ZAMANLAR BİR ŞEYLER KUTLAMAK İSTİYORUZ"

Aziz Başkan'ın dediği gibi bu devletin Fenerbahçe'ye çok borcu var. Dün saat 8 gibi beni aradı başkan, bir nikah kıymaya gidiyordum. Kabul ettiğini söyledi teklifimi. 'FB TV'ye çıkalım' dedim, 'Ulusala çıkalım daha fazla insan izlesin' dedi. Dağ, fare doğurdu programa baktığınız zaman. Gelecek için, geleceğin inşası açısından çok önemli bir adım atıldı. Çok işimiz var, kutlayacak bir şeyimiz yok. Seneye bu zamanlar bir şeyler kutlamak istiyoruz.

"RAKİPLERİMİZİ DÜŞÜNDÜRECEK ADIMLAR"

Aziz Başkan'ın dünkü adımı çok kıymetli, rakiplerimizi düşündürecek adımlar bunlar. İyi olacak diye düşünüyorum, dua ediyorum. Yarın büyük bir maçımız var. Ülker Arena'da hep beraber buluşalım. Gerçi bilet kalmamış. Allah'ın izniyle şampiyon olalım. Şimdi totem işini ne yapacağız, benim gitmediğim iki maçı da kazandık. Yok yok, şaka yapıyorum.

Ali Koç'tan ezeli rakiplere gözdağı: Hiç olmadığı kadar üstünlüğümüz var

"6 YILDA OLANLARI UNUTUYORUZ"

Fenerbahçe'nin gücünü rakiplerimize harcayalım, birbirimize harcamayalım. Diğer taraflarda işler çok çok iyi gidiyor. Hiç olmadığı kadar ezeli rakiplerimize üstünlüğümüz var, müessese kulüpleri ile yarışıyoruz. Bizim ana hedefimiz ekonomik bağımsızlık. Bu sene 1.5 milyar faiz ödedik. Birinci önceliğimiz ana parayı indirmek. 6 yılda olanları unutuyoruz, yarın Fenerbahçe için yepyeni bir başlangıç. Herkesin çorbada bir tuzu olacağı bir ortam istiyoruz.

Ali Koç'tan ezeli rakiplere gözdağı: Hiç olmadığı kadar üstünlüğümüz var

"102 PUAN ALSAK, 103 PUAN ALDIRIRLARDI"

21. yüzyılda Fenerbahçe'nin 90 puan üzerinde almışlığı yok. Bu seneden de çok keyif aldık biz, çok yazık oldu. Biz 102 alsaydık, ittirip 103 vereceklerdi. Bununla mücadele ediyoruz."

Ali Koç\'tan ezeli rakiplere gözdağı: Hiç olmadığı kadar üstünlüğümüz var

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Ali Koç, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ali Koç'tan ezeli rakiplere gözdağı: Hiç olmadığı kadar üstünlüğümüz var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (47)

  • recep özoğul: Bu adam çok komik. Galatasaray bunun dengesini bozdu. Kendini nNapolyan zannediyor. 175 50 Yanıtla
    Ercan Karatas: TFF YANINIZDA KOLAY DEĞİL 13 40 Öner Çelik: Ercan hatırlatırım TFF başkanının gelmesini sağlayan Ali Koç'tur. 37 9 Şükrü null: pehlivan ringe geri geldi, doymamış tuş olmaya.???? 8 1
  • Akay Kayhan: Ali koç çok basit, Rakiplerini küçümsüyor ve kibirli davranıyor, bu kafa ile 100 yıl Başkan olsa şampiyon olamaz..! 143 22 Yanıtla
    Kemsl: çip ondan 10 17
  • murat uylas: Otuzbeş milyon taraftarı olan Galatasaray a saygı göstermeli 109 42 Yanıtla
    Ankara null: aslinda 1milyar dunya capinda sayarsak afrikada koylerde bile gs tutuluyor 39 11
  • volkan erfidan: Bir Galatasaray lı olarak Ali koç gelmesine sevindim Ali koç başkan Galatasaray şampiyon 5. Yıldızı görmeden giderse gözü açık giderdi bu sene onura görsün 102 23 Yanıtla
  • Fatih Yıldız: Yine ağlamaya başladı iyiki varsın Ali koç sen olmasan nasıl geçecek zaman 82 20 Yanıtla
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