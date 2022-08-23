Bu yıl 12'ncisi düzenlenen TransAnatolia Rally Raid'in Kayseri etabı tamamlandı.

Etabın tamamlanmasının ardından düzenlenen etkinlikte konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, çok büyük ve güzel bir organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yaklaşık 500 kişilik bir ekibi ağırladıklarını belirten Palancıoğlu, "Farklı etkinliklerle vatandaşlarımızı bir araya getiriyoruz. Gençleri internet ortamından kaçırıyoruz. Klasik araçlarla, ralliyle ve şimdi de off road ile buluşturuyoruz. Organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

TransAnatolia Sportif Direktörü Orhan Çelen ise Hatay'da başlayıp Eskişehir'de bitecek yarışta, 84 aracın start aldığını hatırlatarak, yarışmacıların 7 günde 2 bin 800 kilometre yol kat edeceklerini kaydetti.

Etkinliğe, Türkiye başta olmak üzere İtalya, Hollanda ve Fransa gibi ülkeden 115 yarışmacının katıldığını vurgulayan Çelen, "Arazide hareket edebilen her türlü araç bu yarışa katılabiliyor. Bugün yarışın en uzun gününü tamamladık. Sabah saat 06.30'da kamp alanından hareket eden araçlar Felahiye üzerinden Şarkışla'ya kadar yarıştılar. Dönüşte de Şarkışla'dan Bünyan'a kadar 150 kilometrelik çok uzun bir etabı tamamladılar. Mekanik arıza yapan bir aracımız henüz dağda. Ekipler şu anda onu getirmek için uğraşıyor. Buradan yarın 350 kilometrelik parkurla Aladağları aşarak, Çiftehan'da otel konaklaması yapacağız. Ertesi gün de rotamız Karaman, sonra çok uzun bir rotayla Tuz Gölü'nü aşarak, Haymana'da bir kampımız daha var. Son gün Eskişehir'de bu organizasyonu tamamlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Kurtalan Ekspres bir konser verdi.