Mersin Büyükşehir Belediyesi 6. Uluslararası Satranç Turnuvası başladı

Bu yıl 6'ncısı düzenlenen Mersin Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Satranç Turnuvası, 12 ülkeden 314 sporcunun katılımıyla başladı.

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) ve MErsin Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle organize edilen turnuva, Yenişehir ilçesindeki Atatürk Kültür Merkezi'nde start aldı.

Büyükşehir belediye başkanı Vahap Seçer, organizasyonun açılışında yaptığı konuşmada, müsabakalarda mücadele eden yerli ve yabancı sporculara başarı diledi.

Bu tür organizasyonların dünyaya barış mesajı verdiğini aktaran Seçer, turnuvanın kentin tanıtımına da katkı sağladığını söyledi.

Tulay: "Tüm spor federasyonlarını açık ara geçmiş durumdayız"

TSF Başkanı Gülkız Tulay, federasyon faaliyet programının yoğun bir şekilde sürdüğünü kaydetti.

Ülke genelinde resmi olarak 64 spor federasyonu olduğunu dile getiren Tulay, şöyle konuştu:

"Bakanlığın verilerine göre, bunların lisanlı sporcu sayısının toplamı 10 milyon civarında görünüyor. Türkiye Satranç Federasyonu olarak 1 milyondan fazla lisanslı sporcuyla, tüm spor federasyonlarını açık ara geçmiş durumdayız. Buna futbol da dahil. Bugün geldiğimiz noktada; çok çalışmanın, birlik olmanın, beraberce hareket etmenin, özellikle de ebeveynlerin satranç sporunu benimsemelerin çok önemli katkısı var."

Tulay, Mersin Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Satranç Turnuvası'nın dünyadaki diğer organizasyonlara örnek olarak gösterildiğini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Seçer ve Tulay, turnuvanın başlama hamlesini yaptı.

Türkiye'nin yanı sıra İran, Suriye, Azerbaycan, Rusya, Türkmenistan, Ukrayna, Ürdün, Kosova, Somali, Cezayir ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına sporcuların mücadele ettiği organizasyonda 314 katılımcı yer aldı.

A ve B olmak üzere iki kategoride ve 9 tur halinde gerçekleştirilecek turnuvada başarılı olan sporculara toplam 101 bin 100 lira ödül dağıtılacak.

Organizasyon, 10 Eylül'de oynanacak final müsabakalarının ardından sona erecek.