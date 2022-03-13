Budokaido Kumite ve Kata Türkiye Şampiyonası başladı - Son Dakika
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Budokaido Kumite ve Kata Türkiye Şampiyonası başladı

13.03.2022 14:05

Türkiye Wushu Kung-Fu Federasyonunca Sakarya'da düzenlenen Budokaido Kumite ve Kata Türkiye Şampiyonası başladı.

Türkiye Wushu Kung-Fu Federasyonunca Sakarya'da düzenlenen Budokaido Kumite ve Kata Türkiye Şampiyonası başladı.

Serdivan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada, 30 ilden 91 kulüp ve 1050 sporcu mücadele ediyor.

Şampiyonanın ilk gününde "kata" branşında ferdi olarak mindere çıkan sporcular, yüksek puan alabilmek için hünerlerini sergiliyor.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, AA muhabirine, federasyon olarak bu yıl ikinci büyük şampiyonayı gerçekleştirdiklerini söyledi.

1050 sporcu şampiyonaya katıldığını anlatan Akyüz, "Rekor bir katılım. Geçen yıl da 850 sporcuyla yapmıştık. İlgi bir hayli fazla. Bu camia burada rahat ediyor, burası onların kendi evi. Federasyon olarak çocuklarımızı, gençlerimizi, mili ve manevi değerlerine bağlı olarak yetiştirmeye gayret ediyoruz." şeklinde konuştu.

Şampiyona, 16 Mart'ta sona erecek.

Budokaido Kumite ve Kata Türkiye Şampiyonası başladı
Budokaido Kumite ve Kata Türkiye Şampiyonası başladı
Budokaido Kumite ve Kata Türkiye Şampiyonası başladı
Budokaido Kumite ve Kata Türkiye Şampiyonası başladı

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Sakarya, Türkiye, Kung Fu, Wushu, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Budokaido Kumite ve Kata Türkiye Şampiyonası başladı - Son Dakika


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