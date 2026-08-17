Buğra Hotur'a Talipler Çıktı - Son Dakika
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Buğra Hotur'a Talipler Çıktı

Buğra Hotur\'a Talipler Çıktı
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Bucaspor 1928'li genç stoper Buğra Hotur'a İnegölspor, Fethiyespor ve Erbaaspor talip oldu.

3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Bucaspor 1928'de yeni sezon hazırlıkları devam ederken, takımın 20 yaşındaki stoperi Buğra Hotur'a talipler çıktı. Sarı-lacivertlilerin altyapısından yetişip vitrine çıkardığı genç savunmacıya İnegölspor, Fethiyespor ve Erbaaspor'un talip olduğu ifade edildi. Kulüplerin Bucaspor 1928'le görüşmelerini sürdürdüğü ve transferin kısa sürede netlik kazanacağı kaydedildi.

Geçen sezon 2'nci Lig'de Bucaspor 1928 formasıyla 25 maça çıkan Buğra Hotur, 2 bin 250 dakika süre aldı. Bucaspor 1928, transfer döneminde Mecit Sercan Deniz'i Süper Lig ekibi Kasımpaşa'ya, Buğra Akçagün'ü ise 24Erzincanspor'a satmıştı.

Kaynak: DHA

Fethiyespor, İnegölspor, Bucaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Buğra Hotur'a Talipler Çıktı - Son Dakika

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