Bugün Spor Dolu Bir Gün

FUTBOL
Süper Lig
13.30 Antalyaspor - Bodrumspor (Corendon Airlines Park Antalya)
16.00 Atakaş Hatayspor - Gaziantep FK (Mersin)
19.00 Adana Demirspor - Eyüpspor (Yeni Adana)
19.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor (Çaykur Didi)
1. Lig
13.30 İstanbulspor - Adanaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 Fatih Karagümrük - Yeni Malatyaspor (Atatürk Olimpiyat)
16.00 Amed Sportif Faaliyetler - Ankara Keçiörengücü (Diyarbakır)
19.00 Çorum FK - Pendikspor (Çorum Şehir)
Kadın Futbol Süper Ligi
16.00 Beşiktaş - Galatasaray (Tüpraş)
TRABZONSPOR
14.00 Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, İstanbul'da Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği'nin ev sahipliğini yaptığı delege buluşması programına katılacak.
AVRUPA LİGLERİ
16.00 Real Madrid - Osasuna (Arda Güler)
17.30 Mainz - Dortmund (Nuri Şahin)
18.00 Brentford - Bournemouth (Enes Ünal)
20.15 Dender - OH Leuven (Ali Akman)
20.30 Brighton - Manchester City (Ferdi Kadıoğlu)
22.45 Juventus - Torino (Kenan Yıldız)
22.45 Charleroi - Westerlo ( Sinan Bolat, Emin Bayram, Emir Ortakaya, Doğucan Haspolat, Muhammed Gümüşkaya)
23.30 Boavista - Rio Ave (Demir Ege Tıknaz)
BASKETBOL
Basketbol Süper Ligi
13.00 Büyükçekmece Basketbol - Karşıyaka (Gazanfer Bilge)
15.30 Darüşşafaka - TOFAŞ (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
18.00 Aliağa Petkimspor - Türk Telekom (ENKA)
20.30 Galatasaray - Beşiktaş (Basketbol Gelişim Merkezi)
VOLEYBOL
Sultanlar Ligi
14.00 Keçiören Belediyesi Sigorta Shop - Beşiktaş (TVF Ziraat Bankkart Voleybol)
14.00 Türk Hava Yolları - Galatasaray (TVF Burhan Felek Voleybol)
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor - VakıfBank (Mimar Sinan(
15.00 Nilüfer Belediyespor - Eczacıbaşı Dynavit (Cengiz Göllü)
17.00 Sarıyer Belediyespor - Kuzeyboru (İstanbul Bahçeköy Orman Fakültesi)
18.00 Fenerbahçe Medicana - Aras Kargo (TVF Burhan Felek Voleybol)
18.00 Bahçelievler Belediyespor - Zeren Spor (Hasan Doğan)
Efeler Ligi
13.00 TÜRŞAD - Halkbank (Adilcevaz)
17.00 Spor Toto - Bursa Büyükşehir Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart Voleybol)
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