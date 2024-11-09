Bugün Spor Dolu Bir Gün - Son Dakika
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Spor

Bugün Spor Dolu Bir Gün

Futboldan basketbola, voleyboldan Avrupa liglerine çeşitli karşılaşmalar bugün oynanacak.

09.11.2024 10:47
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FUTBOL

Süper Lig

13.30 Antalyaspor - Bodrumspor (Corendon Airlines Park Antalya)

16.00 Atakaş Hatayspor - Gaziantep FK (Mersin)

19.00 Adana Demirspor - Eyüpspor (Yeni Adana)

19.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor (Çaykur Didi)

1. Lig

13.30 İstanbulspor - Adanaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Fatih Karagümrük - Yeni Malatyaspor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Amed Sportif Faaliyetler - Ankara Keçiörengücü (Diyarbakır)

19.00 Çorum FK - Pendikspor (Çorum Şehir)

Kadın Futbol Süper Ligi

16.00 Beşiktaş - Galatasaray (Tüpraş)

TRABZONSPOR

14.00 Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, İstanbul'da Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği'nin ev sahipliğini yaptığı delege buluşması programına katılacak.

AVRUPA LİGLERİ

16.00 Real Madrid - Osasuna (Arda Güler)

17.30 Mainz - Dortmund (Nuri Şahin)

18.00 Brentford - Bournemouth (Enes Ünal)

20.15 Dender - OH Leuven (Ali Akman)

20.30 Brighton - Manchester City (Ferdi Kadıoğlu)

22.45 Juventus - Torino (Kenan Yıldız)

22.45 Charleroi - Westerlo ( Sinan Bolat, Emin Bayram, Emir Ortakaya, Doğucan Haspolat, Muhammed Gümüşkaya)

23.30 Boavista - Rio Ave (Demir Ege Tıknaz)

BASKETBOL

Basketbol Süper Ligi

13.00 Büyükçekmece Basketbol - Karşıyaka (Gazanfer Bilge)

15.30 Darüşşafaka - TOFAŞ (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

18.00 Aliağa Petkimspor - Türk Telekom (ENKA)

20.30 Galatasaray - Beşiktaş (Basketbol Gelişim Merkezi)

VOLEYBOL

Sultanlar Ligi

14.00 Keçiören Belediyesi Sigorta Shop - Beşiktaş (TVF Ziraat Bankkart Voleybol)

14.00 Türk Hava Yolları - Galatasaray (TVF Burhan Felek Voleybol)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor - VakıfBank (Mimar Sinan(

15.00 Nilüfer Belediyespor - Eczacıbaşı Dynavit (Cengiz Göllü)

17.00 Sarıyer Belediyespor - Kuzeyboru (İstanbul Bahçeköy Orman Fakültesi)

18.00 Fenerbahçe Medicana - Aras Kargo (TVF Burhan Felek Voleybol)

18.00 Bahçelievler Belediyespor - Zeren Spor (Hasan Doğan)

Efeler Ligi

13.00 TÜRŞAD - Halkbank (Adilcevaz)

17.00 Spor Toto - Bursa Büyükşehir Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart Voleybol)

Kaynak: DHA

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