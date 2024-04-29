Buharkentli Atlet İbrahim Doğan Türkiye Finalleri'ne Katılmaya Hak Kazandı - Son Dakika
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Spor

Buharkentli Atlet İbrahim Doğan Türkiye Finalleri'ne Katılmaya Hak Kazandı

Buharkentli Atlet İbrahim Doğan Türkiye Finalleri\'ne Katılmaya Hak Kazandı

Denizli'de düzenlenen Bölge Finali müsabakalarında üçüncü olan Buharkentli atletizm sporcusu İbrahim Doğan, Türkiye Finalleri'ne katılmaya hak kazandı. Aydın'da düzenlenen 60 metre gençler yarışında birinci olan Doğan, elde ettiği başarının ardından Mersin'de düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sporcuyu tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

29.04.2024 16:29
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Denizli'de düzenlenen Bölge Finali müsabakalarında üçüncü olan Buharkentli atletizm sporcusu İbrahim Doğan, Türkiye Finalleri'ne katılmaya hak kazandı.

Buharkent ilçesinde yaşayan atletizm sporcusu İbrahim Doğan elde ettiği başarı ile Aydın'ı temsil etmeye hak kazandı. Aydın'da düzenlenen 60 metre gençler yarışında birinci olup, Denizli Bölge Finalleri'ne katılan ve Bölge Finalleri'nde de üçüncü olan Doğan, elde ettiği başarının ardından Mersin'de düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Aydın'da düzenlenen 60 metre gençler yarışında birinci olup Denizli bölge finallerine katılan ve Denizli bölge finallerinde 3. olan Buharkentli sporcumuz İbrahim Doğan, Mersin'de gerçekleşecek olan Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Sporcumuzu tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Buharkentli Atlet İbrahim Doğan Türkiye Finalleri'ne Katılmaya Hak Kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Buharkentli Atlet İbrahim Doğan Türkiye Finalleri'ne Katılmaya Hak Kazandı - Son Dakika
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