Spor

- Bülent Uygun: "Hedefimiz Avrupa kupalarına katılmak"

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun:

"Hakem camiası kendi onurunu kendi kurtaracak"

SİVAS - Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, takım olarak hedeflerinin Avrupa kupalarına katılmak olduğunu söyledi. Uygun, "UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilme fırsatını tekrar yakaladık. Kalan 6 maçtaki alacağımız puanlar bizi UEFA Avrupa Kupası'na götürecek. O yüzden evimizdeki bütün maçları kazanarak Avrupa yolunda ilerlemek istiyoruz" dedi.

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 33. hafta maçında 22 Nisan Pazartesi günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Bülent Uygun, hedeflerinin UEFA Avrupa Kupası'na katılmak olduğunu söyledi. Uygun, "Ligin boyutu kısaldı. Her şey daha da zorlaşıyor. Özellikle her takımın maçı birbirinden zor geçiyor. Biz Sivasspor olarak başardıklarımıza baktığımızda gerçekten şu ana kadar çok iyi bir ivme yakaladık ve çok güzel bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Hedefimiz olan UEFA Avrupa Kupası'na katılabilme fırsatını tekrar yakaladık. Kalan 6 maçtaki alacağımız puanlar bizi UEFA Avrupa Kupası'na götürecek. O yüzden de hayalimiz, isteğimiz, arzumuz kalan bütün maçları kazanarak Avrupa yolunda ilerlemek" dedi.

"Hakkaniyetli hakemler istiyoruz"

Bir basın mensubunun hakemler ile ilgili yöneltilen sorusuna Uygun, "Hakemlerin profesyonel olmasını Türkiye'de sağlayan ve onların yarı profesyonel olmasını söyleyen insanlardan bir tanesiyim. Onların gelişmesi adına bütün projeleri hep anlattık. Bütün herkes ben de dahil olmak üzere herkes gördüğünü çalan, hakkaniyetli hakemler istiyoruz. Hakem camiası kendi onurunu kendi kurtaracak. Türkiye'de en çok eleştirdiğimiz televizyonlarda yerden yere vurulmuş ama bununla beraber bizde dahil olmak üzere hakem camiasını suçluyoruz. Biz hakemler için ne yaptık? Hiçbir şey yapmadık. Diğer taraftan kurumsal anlamda da VAR'da eskiden futbol oynamış futbolcu kardeşlerim de VAR'da futbolu yorumlayabilmeli. Bunların hepsini bir entegre içerisinde harmanlayıp adaletli, dürüst, gördüğünü çalan bütün pozisyonları doğru yorumlayan ve futbolun keyfini, futbolu artıracak hakem camiasına biz dahil olmak üzere herkes bekliyor. Bu maçta da gördüğünü, dürüstçe iyi bir maç yönetmesini ve Türkiye'ye örnek olacak bütün maçlarda, bütün hakemlerin aynı performansını bekliyoruz" yanıtını verdi.

Bir gazetecinin "Yabancı VAR hakemleri hakkında neler düşünüyorsunuz?" sorusuna Uygun, sessiz kalarak yanıt vermedi.

"Takım halinde hazırız"

Tüm taraftarları Fenerbahçe maçına davet eden Uygun, "Sakatlıklarımız var. Azizbek sakat önümüzdeki Konya maçına yetişme ihtimali var. Onun dışında Hakan Aslan son haftaya ancak yetişebiliyor. Charisis'in de kart cezası var. Onun dışında da herhangi bir sakatımız şu anda bulunmuyor. Takım halinde hazırız. Taraftarımız da bugün bize sürpriz yaptı geldi. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bununla beraber eski sporcularımız geldi, efsanelerimiz geldi. Yıllarca bize hizmet etmiş insanlarımız geldi. Taraftarlarımızı maça bekliyoruz. Taraftarımızın tribünleri doldurmasını, bizle birlikte bu coşkuyu yaşamasını, seneye de daha güzel hedeflere birlikte koşmayı ümit ediyoruz. Onlardan rica ediyoruz hepsine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Taraftarlardan moral ziyareti

Sivasspor'da taraftarlar antrenman öncesi takıma ve teknik heyete sevgi gösterisinde bulundular. 1967 Sivasspor Kadın Taraftarlar Derneği işbirliği ile kırmızı-beyazlı takımın eski futbolcuları, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri ve taraftarlar antrenman öncesi Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, Teknik Direktör Bülent Uygun ve futbolcularla bir araya geldiler. Tesislerde bir süre kalan taraftarlar, daha sonra futbolcularla fotoğraf çektirdi. Fenerbahçe maçında futbolculara başarılar dileyen taraftarlar, idman süresince takıma tezahüratlarda bulundu.

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Bülent Uygun ve yardımcıları yönetiminde yapılan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman denge çalışmalarıyla devam etti. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar, son bölümde ise çift kale maç yaptı. Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek.