Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında dün akşam ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Yıllar boyunca unutulmayacak derbiyi sarı-lacivertliler 1-0 kazandı.
Derbide galip gelen Fenerbahçe taraftarları mücadelenin ardından gece geç saatlere kadar kutlamalar yaptı. O anlara damga vuran bir görüntü ise sosyal medyada viral oldu.
Birbirinden ilginç kutlamaların görüldüğü sokaklarda bir grup Fenerbahçe taraftarının sarı-kırmızılı bir tabutu omuzlarında taşıdığı gör
üldü.
Son Dakika › Spor › Bunu da yaptılar! Fenerbahçe taraftarları Galatasaray'ın tabutunu kaldırdı - Son Dakika
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