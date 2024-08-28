Bunu kimse bilmiyordu! Ferdi Kadıoğlu'nun transferindeki sürpriz detay ortaya çıktı - Son Dakika
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Bunu kimse bilmiyordu! Ferdi Kadıoğlu'nun transferindeki sürpriz detay ortaya çıktı

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Ferdi Kadıoğlu, 30 milyon euro ve 5 milyon euro bonus karşılığında Fenerbahçe'den İngiltere Premier Lig takımı Brighton'a transfer oldu. Yapılan sözleşmeye göre sarı-lacivertlilerin bir sonraki satıştan yüzde 10 pay hakkı bulunurken, anlaşmayla ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. Fenerbahçe, Ferdi'yi transfer ederken eski takımı NEC Nijmegen ile yaptığı anlaşmadan doğan ve 3.5 milyon euroya denk gelen yüzde 10'luk payı İngiliz ekibine ödetti.

28.08.2024 17:34
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Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, 7 sezon formasını giydiği Fenerbahçe'den, 30 milyon euro karşılığında Premier Lig takımı Brighton'a transfer oldu. İngiliz ekibi, sözleşmedeki şartların yerine gelmesi durumunda sarı-lacivertlilere 5 milyon euro bonus ödeyecek. Kanarya, Ferdi'nin başka bir takıma transferi söz konusu olduğunda ise yüzde 10 da pay alacak. Bilinen sözleşme şartları böyleyken, 24 yaşındaki yıldızın transferiyle ilgili yeni bir detay ortaya çıktı.

ESKİ TAKIMINA 3.5 MİLYON EURO

Ferdi Kadıoğlu'nun eski takımı NEC Nijmegen, milli yıldızın Fenerbahçe'den İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'a transferinden hatırı sayılır bir para kazandı. Fenerbahçe ile yapılan anlaşma gereği sonraki satıştan yüzde 10 pay hakkı bulunan Hollanda ekibi, 3.5 milyon euro kazandı. Nijmegen ayrıca 500 bin euro daha FIFA dayanışma katkı payı aldı.

Bunu kimse bilmiyordu! Ferdi Kadıoğlu'nun transferindeki sürpriz detay ortaya çıktı

FENERBAHÇE DEĞİL, BRIGHTON ÖDEDİ

Söz konusu 3.5 milyon euro Fenerbahçe'den çıkmadı. Sarı-lacivertli yönetim, Brighton ile Ferdi için yaptığı anlaşma şartlarında bu ücreti İngiliz ekibine ödetti. Böylelikle 30 milyon euro direkt olarak Fenerbahçe'nin kasasına girdi.

Bunu kimse bilmiyordu! Ferdi Kadıoğlu'nun transferindeki sürpriz detay ortaya çıktı

SACHA BOEY'İN REKORUNA ORTAK OLDU

Ferdi Kadıoğlu, aynı bedelle Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey'in Süper Lig'den yurt dışına transfer olan en pahalı futbolcu rekoruna ortak oldu. Ferdi ayrıca, Bu transferin ardından Cenk Tosun'u geride bırakarak Süper Lig'den yurt dışına transfer olan en pahalı Türk futbolcu oldu.

Bunu kimse bilmiyordu! Ferdi Kadıoğlu'nun transferindeki sürpriz detay ortaya çıktı

Süper Lig'den yurtdışına en yüksek bedelle transfer olanlar listesindeki ilk isimler şu şekilde;

  1. Ferdi Kadıoğlu-Brighton: 30 milyon euro
  2. Sacha Boey-Bayern Münih: 30 milyon euro
  3. Cenk Tosun-Everton: 22.5 milyon euro
  4. Elvir Baljic- Real Madrid: 21 milyon euro
  5. Vedat Muriç- Lazio: 21 milyon euro
  6. Arda Güler-Real Madrid: 20 milyon euro
  7. Kim Min-Jae-Napoli: 19 milyon euro
  8. Yusuf Yazıcı- Lille: 18.5 milyon euro
  9. Eljif Elmas-Napoli: 17.7 milyon euro
  10. Badou Ndiaye- Stoke City: 16 milyon euro
  11. Moussa Sow-Al-Ahli: 16 milyon euro
Bunu kimse bilmiyordu! Ferdi Kadıoğlu\'nun transferindeki sürpriz detay ortaya çıktı

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Son Dakika Spor Bunu kimse bilmiyordu! Ferdi Kadıoğlu'nun transferindeki sürpriz detay ortaya çıktı - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Sedat Bezmen: Tamam tamam 100 milyona gitti anladık 4 6 Yanıtla
  • Sedat Bezmen: Koç holding haberleri..bu sene bol bol göreceğiz bu haberleri son dakika haberlerde 3 5 Yanıtla
  • Muharrem Tulumce: Çok sevindim Ferdi adına 1 0 Yanıtla
  • Ankara null: yaprak ferhat gelir birazdan tineri birak 0 0 Yanıtla

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