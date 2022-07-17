Burak Yılmaz'dan Süper Lig yorumu: Fenerbahçe'nin harika bir hocası var, şampiyonluk için ciddi avantajlılar - Son Dakika
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Burak Yılmaz'dan Süper Lig yorumu: Fenerbahçe'nin harika bir hocası var, şampiyonluk için ciddi avantajlılar

17.07.2022 11:22

Fortuna Sittard'a transfer olan golcü oyuncu Burak Yılmaz, yeni sezonda Süper Lig'deki şampiyonluk favorisini açıkladı. Yeni sezonda çetin bir şampiyonluk mücadelesi olacağını söyleyen Burak, "Fenerbahçe'nin çok ciddi avantajlı olduğunu düşünüyorum. Harika bir hocası var." ifadelerini kullandı.

Lille ile sözleşmesi sona erdikten sonra Hollanda ekibi Fortuna Sittard'a transfer olan Burak Yılmaz, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu. Transfer süreci ve hedeflerinden bahseden Yılmaz, Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk favorisinin Fenerbahçe olduğunu belirtti.

"FENERBAHÇE'NİN ÇOK CİDDİ AVANTAJLI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Süper Lig'deki şampiyonluk favorisini açıklayan Burak Yılmaz, "Bu sezon Süper Lig'de çok çetin bir şampiyonluk yarışı olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin çok ciddi avantajlı olduğunu düşünüyorum. Harika bir hocası var." dedi.

Burak Yılmaz'ın açıklamaları şöyle:

"ÇOK MUTLUYUM VE HUZURLUYUM"

"Bana çok büyük bir projeyle geldiler. 2 senesi oyuncu, 3 senesi antrenör olarak. Bana inandılar. Beraber gelişebileceğimize inandılar. Bana Türkiye'den böyle bir teklif gelmedi. Çok mutluyum ve huzurluyum. 3 senelik bölüm hocalık mı olur sportif direktörlük mü olur bilmiyorum, onu konuşmadık. Şu andaki isteğim antrenör olmak.

"ALİ KOÇ'U DA ÇOK SEVERİM"

Dinamo Kiev maçında Fenerbahçe'yi destekleyeceğim. Ben Türk'üm. Türk takımlarının başarılı olmasını istiyorum. Galatasaray'a Okan Abi geldi. Abdullah Avcı hak ettiği şampiyonluğu kazandı. Zaten Beşiktaş desteklediğim takım. Ali Koç'u da çok severim.

"MİLLİ TAKIM'A DÖNMEYECEĞİM"

Ben bir karar verdim ve bunun arkasında duracağım. Bundan sonra döneceğimi düşünmüyorum. Sakatlık veya başka bir durum olursa elbette yardımcı olurum ama milli takıma dönmeyeceğim. Bu sadece fiziksel verilmiş bir karar değil. Mental olarak zorlandığımı hissettim. Penaltıyı kaçırdıktan sonra verdiğim bir duygusal karar değildi.

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SON DAKİKA: Burak Yılmaz'dan Süper Lig yorumu: Fenerbahçe'nin harika bir hocası var, şampiyonluk için ciddi avantajlılar - Son Dakika
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