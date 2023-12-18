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Bursa Büyükşehir Belediyespor, Spor Toto'yu 3-1 yendi - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir Belediyespor, Spor Toto'yu 3-1 yendi

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 12. haftanın son maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahasında Spor Toto'yu 23-25, 25-21, 25-17, 25-19'luk setlerle 3-1 mağlup etti.

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Spor Toto\'yu 3-1 yendi
18.12.2023 - 17:57,  Güncelleme: 17:59
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Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Yasin Okumuş, Serap Kuka

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Orçun Ergün, Gökhan Gökgöz, Hakkı Çapkınoğlu, Emre Batur, Daudi, Bahov (Caner Ergül, Emre Berat Fırat, Gjorgiev)

Spor Toto: Sercan Yüksel Bıdak, Berezhko, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Sharifi, Mustafa Koç, Vucicevic (Murat Tokgöz, Ümit Demir, Selçuk Keskin, Petric, Batuhan Avcı, Yiğit Savaş Kaplan, Mustafa Cengiz)

Setler: 23-25, 25-21, 25-17, 25-19

Süre: 119 dakika (29, 32, 27, 31)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 12. haftanın son maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahasında Spor Toto'yu 3-1 yendi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Bursa Büyükşehir Belediyespor, Spor Toto'yu 3-1 yendi - Son Dakika
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