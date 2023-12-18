Bursa Büyükşehir Belediyespor, Spor Toto\'yu 3-1 yendi

Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: Yasin Okumuş, Serap Kuka
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Orçun Ergün, Gökhan Gökgöz, Hakkı Çapkınoğlu, Emre Batur, Daudi, Bahov (Caner Ergül, Emre Berat Fırat, Gjorgiev)
Spor Toto: Sercan Yüksel Bıdak, Berezhko, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Sharifi, Mustafa Koç, Vucicevic (Murat Tokgöz, Ümit Demir, Selçuk Keskin, Petric, Batuhan Avcı, Yiğit Savaş Kaplan, Mustafa Cengiz)
Setler: 23-25, 25-21, 25-17, 25-19
Süre: 119 dakika (29, 32, 27, 31)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 12. haftanın son maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahasında Spor Toto'yu 3-1 yendi.
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