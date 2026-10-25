Bursa Karacabey'de okçuluk şampiyonasında 204 sporcu madalya için yarışıyor - Son Dakika
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Bursa Karacabey'de okçuluk şampiyonasında 204 sporcu madalya için yarışıyor

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Bursa Karacabey\'de okçuluk şampiyonasında 204 sporcu madalya için yarışıyor
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Bursa Karacabey'de düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluk Türkiye Şampiyonası, son gününde 21 ilden 204 sporcunun katılımıyla sürüyor. 10 kategoride dereceye girenlere madalyaları, akşam Türkiye Okçuluk Federasyon Başkanı Abdullah Topaloğlu'nun katılacağı törende verilecek.

BURSA'nın Karacabey ilçesinde düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluk Bursalı Şüca Hava Koşusu Türkiye Şampiyonası, 3'üncü gününde 21 ilden 204 sporcunun katılımıyla devam ediyor. 10 kategoride düzenlenen şampiyona, madalya töreniyle sona erecek.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından Karacabey Belediyesi Spor Tesisleri'nde düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluk Bursalı Şüca Hava Koşusu Türkiye Şampiyonası'nın 3'üncü ve son günü başladı. Geleneksel okçuluk kulüpleri ve ferdi sporcuların katıldığı organizasyonda, kadınlar ve erkekler farklı kategorilerde dereceye girmek için yarışıyor. Akşam saatlerinde dereceye giren yarışmacılara madalyaları, Türkiye Okçuluk Federasyon Başkanı Abdullah Topaloğlu'nun da katılımıyla düzenlenecek törende verilecek.

Kaynak: DHA
Abdullah TopaloğluKaracabeyTürkiyeBursaSporSon Dakika

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