Bursa Teknik Üniversitesi Uluslararası Spor Festivali'nde Fırtına Gibi Esti - Son Dakika
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Spor

Bursa Teknik Üniversitesi Uluslararası Spor Festivali'nde Fırtına Gibi Esti

Bursa Teknik Üniversitesi Uluslararası Spor Festivali\'nde Fırtına Gibi Esti
26.05.2025 15:29  Güncelleme: 15:32
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Bursa Teknik Üniversitesi öğrencileri ve personeli, Uluslararası Spor Festivali'nde 8 branşta önemli dereceler elde ederek başarılarını kanıtladı. Rektör Prof. Dr. Naci Çağlar, katılımcıları tebrik etti.

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) öğrencileri ve personeli, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Spor Festivali'nde BTÜ rüzgarı estirdi. BTÜ'lü öğrencileri ve personeli; futbol, basketbol, voleybol, floor curling, oryantiring, satranç, masa tenisi ve dart olmak üzere toplam 8 branşta dereceye girme başarısı gösterdi.

Bursa Teknik Üniversitesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Spor Festivali kapsamında düzenlenen müsabakalara, BTÜ öğrencileri ve personeli de katılım gösterdi. Üniversiteler kategorisinde önemli başarılara imza atan BTÜ; futbol, basketbol, voleybol, floor curling, oryantiring, satranç, masa tenisi ve dart olmak üzere toplam 8 branşta başarı elde ederek, spordaki gücünü bir kez daha ortaya koydu. Futbol final müsabakaları ve kupa töreninde öğrencileri ve personeli BTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç da yalnız bırakmadı.

Şampiyonluğu elde ettiler

Satranç branşında BTÜ personeli Serhat Binbir "1991 ve Öncesi Doğumlular" kategorisinde şampiyon oldu. Oryantiring branşında Gemi İnşaatı ve Gemi Mühendisliği Bölümü öğrencisi Azra Akartürk, üniversite kızlar kategorisinde dördüncülük elde ederek bronz madalya kazandı. Masa Tenisi branşında Sosyoloji Bölümü öğrencisi İbrahim Yılmaz 19-23 yaş kategorisinde dördüncü olarak bronz madalyayı hak etti. Dart branşında Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Furkan Şevik, üniversiteler kategorisinde dördüncü sırayı elde ederek bronz madalya kazandı.

Turnuvanın yıldızı BTÜ

Futbol branşında BTÜ takımları gösterdiği performansla turnuvanın ilk dört sırasını elde etti. Bayer Neverlosen birinci, Platinum Leones ikinci, Asos üçüncü ve Boruisa Teknik Takımı ise dördüncü oldu. Basketbol branşında üç farklı takım da turnuvada üst sıralarda yer alarak dikkat çekti. Buna göre; Lion Team ikinci, 4: 44 üçüncü, Animals Takımı ise dördüncülüğü elde etti. Voleybol branşında BTÜ Akademix Takımı tüm maçları kazanarak namağlup şampiyonluğa ulaştı. Floor Curling branşında BTÜ ilk üç sırayı alarak branştaki iddiasını kanıtladı. Sevgi Çekiçleri Takımı birinci, Angel ikinci ve Şekerling Takımı üçüncülüğü hak etti.

Rektör Çağlar'dan tebrik

Turnuvalara katılım sağlayarak dereceye giren tüm takımları tebrik eden BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, "Öğrencilerimiz ve personelimizin, akademik başarılarının yanı sıra sosyal ve sportif alanlarda da aktif olmalarını çok önemsiyoruz. Bu doğrultuda, her yıl üniversitemiz bünyesinde de farklı spor branşlarında turnuvalar düzenliyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen yarışmalarda üniversitemizin sportif gücünü başarıyla temsil eden tüm öğrenci ve personelimizi gönülden kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bursa Teknik Üniversitesi Uluslararası Spor Festivali'nde Fırtına Gibi Esti - Son Dakika

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