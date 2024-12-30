SALON: TOFAŞ
HAKEMLER: Yener Yılmaz, Polat Parlak, Nazlı Cisil Güngör
BURSASPOR BASKETBOL: Michineau 12, Mutaf 12, Pipes 16, Grantham 14, Gavrilovic 16, Brown 20, Berkay Candan 9, Sharma 5, Mehmet Atalan, Mete Paçacı
YALOVASPOR BASKETBOL : Nichols 15, Krampelj 12, McConico 13, Johnson 13, Kadir Bayram, Sherfield 25, Egemen Güven 12, Peterka, Hill, Boran Güler 3
1'İNCİ PERİYOT: 23-22
DEVRE: 51-36
3'ÜNCÜ PERİYOT: 78-61
5 FAUL: 38.28 Kramplelj ( Yalovaspor Basketbol )
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12'nci hafta son maçında Bursaspor Basketbol, Yalovaspor Basketbol'u 104-93 yendi.
Son Dakika › Spor › Bursaspor Basketbol, Yalovaspor'u 104-93 Mağlup Etti - Son Dakika
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