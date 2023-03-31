Bütün ülke bu aşkı konuşuyor! Sosa, dünyaca ünlü yıldızın karısıyla barda öpüşürken görüldü - Son Dakika
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Bütün ülke bu aşkı konuşuyor! Sosa, dünyaca ünlü yıldızın karısıyla barda öpüşürken görüldü

31.03.2023 11:44

Türkiye'de son olarak Fenerbahçe forması giyen Jose Sosa, Arjantin Milli Takımı'nın yıldızı Rodrigo De Paul'un eski eşi ve iki çocuğunun annesi Camila Homs ile gece kulübünde dudak dudağa görüntülendi. Arjantin basını, çılgına dönen Rodrigo De Paul'un her yerde eski karısını öpen Sosa'yı aradığını yazdı.

Ülkemizde Beşiktaş, Trabzonspor ve en son Fenerbahçe forması giyen Jose Sosa, bu kez Arjantin'de gündemin merkezine oturdu. Fenerbahçe'deki son günlerinde alkollü halde bir mekan çıkışında yakalanan Sosa, bu kez çok daha büyük bir olayla gündem oldu.

DUDAK DUDAĞA

Jose Sosa, Arjantin Milli Takımı'nın yıldızı Rodrigo De Paul'un iki çocuğunun annnesi Camila Homs ile bir gece kulübünde dudak dudağa görüntülendi. Arjantin'de yayın yapan Ciudad Magazine kanalının sunucusu Carmen Barbieri, olayı daha da ileri götürüp ikilinin bütün gece öpüştüğünü söyledi.

ÇOCUKLUK AŞKI

Çocukluk aşkı Camila Homs ile yaklaşık 12 yıllık birlikteliğinden 2 çocuk sahibi olan De Paul, 2022 yılında bu ilişkiyi noktalayıp bir süre önce Martina Stoessel ile aşk yaşamaya başlamıştı. Paul'un, Homs ile ilişkilerini bitirmesine rağmen iki çocuğunun annesinin dudak dudağa gece kulübünde görüntülenmesiyle çılgına döndüğü ve her yerde Jose Sosa'yı aradığı belirtildi.

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Ülkeyi sallayan bomba aşk! Sosa, dünyaca ünlü yıldızın karısıyla barda dudak dudağa yakalandı Ülkeyi sallayan bomba aşk! Sosa, dünyaca ünlü yıldızın karısıyla barda dudak dudağa yakalandı

Fenerbahçe, Jose Sosa, Arjantin, Homs, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bütün ülke bu aşkı konuşuyor! Sosa, dünyaca ünlü yıldızın karısıyla barda öpüşürken görüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bütün ülke bu aşkı konuşuyor! Sosa, dünyaca ünlü yıldızın karısıyla barda öpüşürken görüldü - Son Dakika
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