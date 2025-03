Buz41 Takımı Dünya Şampiyonasına Hazır

Spor

- Gece gündüz çalıştılar, şimdi dünya arenasına çıkıyorlar

Buz üstünde milli gurur: Yarın İsveç'e gidiyorlar

Dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil etmek için tüm hazırlıkları tamamladılar

KOCAELİ - İsveç'in ev sahipliğinde 7-8 Mart'ta 19 ülkeden 24 takımın katılacağı Dünya Gençler Senkronize Buz Pateni Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek olan Buz41 Spor Kulübü hazırlıklarını tamamladı. Yarın yola çıkacak 17 sporcu ve antrenörleri yaşadıkları gururu, heyecanı ve çalışma ortamlarını İHA Muhabirine anlattı.

Dünya Gençler Senkronize Buz Pateni Yarışması'nda Türkiye'yi "junior" kategorisinde temsil edecek olan Buz41 Spor Kulübü'nün Team Elite Junior Takımı son hazırlıklarını tamamladı. 19 ülkeden 24 takımın yarışacağı dünya şampiyonasına katılacak takım 2'si erkek toplam 17 sporcudan oluşuyor. Kısa ve uzun program kategorilerinde piste çıkacak olan Buz41 SK'nın Kocaeli, İstanbul, Bursa ve Ankara'da yaşayan sporcuları İzmit'teki buz sporları salonunda yaptıkları antrenmanda bir araya geliyor.

Uzun çalışma saatleri nedeniyle buz pistinin en sakin olduğu gece saatlerinde 3-4 saat antrenman yapan genç sporcular ve antrenörleri dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil etmekten son derece gururlular. İhlas Haber Ajansı Muhabirine antrenmanlarını açan şampiyon takım, yarın yola çıkacakları Gothenburg/İsveç'te dünya sıralamasına girmek için nasıl hazırlandıklarını gözler önüne serdi.

Ece Ongül Küçük: "Türkiye şampiyonu olup Fransa'da barajı geçtiler ve kotayı aldılar"

Buz41 Spor Kulübü'nün senkronize buz pateni Başantrenörü Ece Ongül Küçük, "Kulübümüz Buz41 Spor Kulübü dünya şampiyonasına katılacak. Ağustos ayında çalışmalara başladık. Genelde hafta sonu akşamları çalışıyoruz. Bursa, İstanbul ve Ankara'dan olmak üzere farklı illerden gelen sporcularımız var. Hepsinin okulları da var. Dolayısıyla hafta sonları geç vakitlere kadar çalışmamız gerekiyor. 1-2 saatlik çalışma programı bize yetmiyor. Genelde 3-4 saatlik uzun programlarla çalışmamız gerekiyor. Hedefimiz var; dünya şampiyonası. Biz ocak ayında yapılan Türkiye şampiyonasına katıldık ve güzel bir puanla Türkiye birincisi olduk. Sonrasında önümüze güzel bir yol açıldı. Eğer uluslararası bir yarışmada dünya şampiyonası için istenen puanı alırsak oraya gidebiliyorduk. Bizde hemen ocak ayının sonunda Fransa'da düzenlenen French Cup'a katıldık. Oradan da dünya şampiyonasının istediği baraj puanını aldık. Şimdi ayın dördünde İsveç'te düzenlenecek dünya şampiyonasını hedefliyoruz. İnşallah 4 Mart'ta İsveç'teyiz" dedi.

"Türkiye'yi temsil edeceğimiz için çok gururluyuz"

Katılacakları yarışmadan ve pistte sergileyecekleri programlardan da bahseden Küçük, "Dünya şampiyonasında da Türkiye'yi temsil edeceğimiz için biz çok gururluyuz. Oraya gidiyor olmak, göğsümüzde bayrağımızı taşıyor olmak, ellerimizde bayrağımızı dalgalandırıyor olmak bizi çok gururlandırıyor. Yarışmaya 2 programla katılmak durumundayız, kısa ve uzun program. Ayrı ayrı gereklilikleri, farklı kuralları var ve o kurallara uygun hareket etmek zorundayız. Senkronize buz pateni aynı anda, aynı hareketlerin yapılması demek. En az 16 kişi kayabiliyor. Bizim takımda 17 sporcumuz var ve dönüşümlü olarak kayıyorlar. Kimisi kısa programda kayıyor, kimisi uzun programda. Takımımız 17 kişiden oluşuyor, 2 tanesi erkek. 4 taneye kadar erkek sporcu kullanabiliyoruz. Ama biz şu an 2 erkek sporcuya sahibiz. Dünya şampiyonasında bizim federasyonumuzdan daha önce katılan takımlar oldu. Fakat bu sene baraj puanı geldi. Sadece bir kota vardı ve en iyi takım olan ve bu baraj puanını geçebilen takım katılabiliyordu. Şu an için sadece biz katılıyoruz. Dünya şampiyonasında 19 ülke, 24 takım olacak. Bizim dünya şampiyonasına katılıyor olmamız aslında bizim için çok güzel bir başarı çünkü ülkemizde çok daha yeni, gelişmekte olan bir branş. Şu an kendimizi dünyada ilk 24'ün içerisinde sayıyoruz. Sıralamamız ne olur biz de bilmiyoruz ama en azından birkaç takım geçersek, bizim çalışma şartlarımız ve performansımız için, bizim için büyük bir başarı olmuş olacak. Ama bundan sonraki yıllar içerisinde inşallah daha üst sıralarda olup marşımızı okutmak isteriz" diye konuştu.

"Velilerimiz olmasa çocuklarımız buza gelemez"

Küçük, ailelerin çocuklarını buz sporlarına göndermesi konusuna da dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"İnsanların özendiği, televizyonda öne çıkan bazı isimler var. Çocuklarımız bunlara özenerek ya da birkaç velinin vizyonu sayesinde buraya başlayabiliyorlar. Bazı velilerimiz de çok korkuyor, 'Çocuğum düşerse ne olur?' diye. Aslında burada da her sporda olduğu kadar risk var. Ne kadar çok sporcu gelirse, altyapıdan küçük öğrencilerimiz gelirse biz onları yetiştirip daha sonrasında yaşları geldiği zaman bu şekilde şampiyonlara çıkabiliyoruz. Kocaeli'de çok fazla ilgi, çok fazla talep var. Halk seanslarına geldiğiniz zaman burayı görebilirsiniz. Erkenden gelip isim yazdırıp sırasının gelmesini bekliyorlar. Belki daha fazla buz pistiyle daha çok sporcuya ulaşabiliriz. Velilerimizde çok büyük özveri var. Çocuklarını buraya getiriyorlar, antrenman boyunca bekliyorlar. Daha sonrasında çocuklarını alıp tekrar eve gidiyorlar. Velilere çok fazla iş düşüyor. Onlara buradan çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü onlar olmasa çocukları buraya getirip götürecek kimse olmaz. Çünkü çalışma saatlerimiz gece"

Eylül Görgen: "Uyumumuzu dünya şampiyonasına da yansıtmak istiyoruz"

8 yıldır senkronize buz pateniyle uğraşan takımın başarılı sporcularından Eylül Görgen, "Buz pateni benim için çok önemli. Çok küçük yaşımdan beri buz pateniyle uğraşıyorum. O yüzden benim için her zaman zaman ayırabileceğim bir spor. Daha öncesinde bir sürü spor branşı denedim ama hiçbiri gerçekten buz pateni kadar beni kendisine çekmemişti. Öte yandan 11. sınıf öğrencisiyim. Okulla birlikte zor gidiyor çünkü derslerim yoğunlaşıyor" dedi.

Mutlu ve gururlu olduğunu söyleyen Görgen, "Ülkemizi böyle bir şampiyonada temsil etmek bizim için gerçekten çok büyük bir gurur. Yapabildiğimizin en iyisini yapmayı hedefliyoruz. Birçok ülke katılıyor. Biz de bunlardan biriyiz. Onlardan biri olduğumuz için de gerçekten çok mutluyuz. Çoğu arkadaşımla zaten 9- 10 senedir birlikteyiz. Sürekli birlikte zaman geçiriyoruz ve bunun bizi gerçekten çok uyumlu bir takım yaptığını düşünüyorum. O yüzden her şeyimiz çok ortak. Bu uzun saatlerde de birlikte olmak bizi gerçekten çok yakınlaştırıyor. Takım ortamımı ve arkadaşlarımı çok seviyorum. Bu uyumu sahada da gösterdiğimizi düşünüyorum. Bunu dünya şampiyonasında da sahaya yansıtmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Oğuz Yaşar: "Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz"

Senkronize buz pateni takımındaki iki erkek sporcudan Oğuz Berat Yaşar ise "12 yıldır buz pateni kayıyorum. Arkadaşlarımla birlikte burada kaydığım için çok mutluyum. Dünya şampiyonasına gideceğiz. Orada da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

Takımın dünya şampiyonası kafilesinde yer alan isimler

Buz41 Spor Kulübü'nün Başantrenör Ece Ongül Küçük ve antrenör Simge Ceylan Yazıcı'nın çalıştırdığı Team Elite Junior Takımı'nın Salı günü dünya şampiyonasına gidecek sporcu kadrosunda; Ayşe İpek Derin, Ada Yılmaz, Oğuz Yaşar, Eylül Görgen, Defne İnsel, Nefes Akıncı, Defne Burmalı, Zeynep Naz Doğan, Esila Ünsever, Ayşe Naz Er, Ela Kiriş, Nisa Öztürk, Ela Hayat Başoğlu, Mina Naz Göçmen, İpek Demirsoy, Melis Atalan ve Mina Oducu olmak üzere 17 sporcu yer alıyor.