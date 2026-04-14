CAF U-15 turnuvasında yaş hilesi mi yapıldı? Yeni görüntüler başlarına bela olabilir

CAF U-15 turnuvasında Senegal ile Fas arasında oynanan karşılaşma sonrası yaş tartışması gündeme damga vurdu. Mücadelenin ardından ortaya çıkan yeni görüntüler, iddiaları yeniden alevlendirdi.
Turnuva kapsamında karşı karşıya gelen Fas U-15 ve Senegal U-15 takımlarının mücadelesi sonrası Fas cephesi dikkat çeken bir adım attı. Faslı yetkililer, Senegal takımındaki bazı oyuncuların yaşlarının turnuva kriterlerine uygun olmadığı gerekçesiyle resmi itirazda bulundu.
Fas’ın yaptığı itirazın ardından Senegal U-15 takımındaki futbolcuların yaşlarıyla ilgili şüpheler gündeme geldi. Özellikle oyuncuların fiziksel görünümleri üzerinden yapılan yorumlar, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.
Maç sonrası ortaya çıkan yeni görüntüler, tartışmaları daha da büyüttü. Görüntülerdeki bazı oyuncuların yaş kategorisine uygun olup olmadığı yönünde soru işaretleri yeniden gündeme taşındı.
Yaşanan gelişmelerin ardından gözler Afrika Futbol Konfederasyonu’na çevrildi. CAF’ın yapılan itirazı değerlendirmeye alarak inceleme başlatması beklenirken, sürecin nasıl sonuçlanacağı merak konusu oldu.
