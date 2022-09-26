Çanakkale gündem haberi: Bakan Yardımcısı Yavuz: Troya Kültür Yolu Festivali Çanakkale'ye imzasını attı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, "Troya Kültür Yolu Festivali ilk defa gerçekleşmiş olmasına rağmen Çanakkale'ye imzasını attı. Çanakkaleliler de festivallerini sevdiler" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından organize edilen Troya Kültür Yolu Festivali, 16-25 eylül tarihlerinde Çanakkale'de düzenlendi. Festivalde 41 noktada, 112 etkinlikle, 1000'den fazla sanatçının katılımıyla her yaşa ve her zevke hitap eden etkinlikler düzenlendi. Özellikle minik sanatseverler de unutulmazken tiyatrodan atölyeye, film gösteriminden, sahne şovlarına kadar birçok farklı etkinlik hazırlandı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Troya Kültür Yolu Festivali'nde konserler, sergiler, atölyeler, pek çok farklı türde etkinliğin yanı sıra açık hava etkinliklerinin de yer aldığını ifade etti.